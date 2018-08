Anwohner verärgert über Verfall der alten Umkleide an der Hotopstraße

Lüdenscheid - "Das ist für uns Tag für Tag ein Ärgernis. Das Haus verfällt immer mehr. Die Umlage wächst mit Unkraut zu. Niemand kümmert sich. Da muss endlich was geschehen“, fordern die Anwohner. Die alte Umkleide verfalle immer mehr.

Karin und Dr. Jürgen Simbrey, Elisabeth Koll, Agnes und Klemens Laumann sowie Hedda und Dr. Jürgen Klein sind Anwohner der Hotopstraße und verstehen sich als eine Art Interessengemeinschaft, denen der Schandfleck an ihrer Straße zunehmend ein Dorn im Auge ist.

Der Schandfleck ist die immer mehr verfallende alte Umkleide, die unter Denkmalschutz steht. Der Eigentümer, der das Gebäude zu einem symbolischen Preis von einem Euro von der Stadt erworben hatte, kümmert sich seit vielen Monaten nicht um seine Immobilie – deutlich sichtbar an zerbrochenen Scheiben, geborstenen Regenrinnen und Unkraut drumherum, das immer höher wird.

„Die Stadt schaut einfach zu und unternimmt offensichtlich auch nichts, um Druck auszuüben auf den Eigentümer. Das kann doch so nicht weitergehen“, beschweren sie sich.

Für sie ist nicht nachvollziehbar, warum die Stadt vor drei Jahren nicht auf das Engagement des Lüdenscheider Kaufmanns Gerhard Winkler eingegangen war. Winkler hatte vor, das Gebäude in Kooperation mit dem Johannes-Busch-Wohnverbund so umzubauen, dass barrierefreier Wohnraum für acht Menschen mit Behinderungen entstanden wäre.

+ Die Fensterscheiben sind schon alle zu Bruch gegangen.

„Das wäre doch eine gute Ergänzung für die Einrichtung nebenan gewesen“, meinen die Anwohner. Doch das Projekt scheiterte, als die Stadt Winkler die Auflage machen wollte, sich anteilig an der Erschließung des benachbarten Sportplatzes beteiligen zu sollen.

Mitte Mai fragten die LN bei der Stadt nach. Die Verschwiegenheitspflicht lasse keine Auskünfte über Einzelheiten des Vertrags oder den Käufer zu, hieß es. Man habe aber eine Frist gesetzt, wann er mit der Sanierung des Gebäudes beginnen müsse. Sie liege in nicht mehr weiter Ferne.

„Hier hat sich seitdem überhaupt nichts getan“, sagen die Anwohner. Nachvollziehen können sie schon, dass die Auflagen des Denkmalschutzes hoch sind und der Eigentümer entsprechend investieren müsste

„Aber wenn er das nicht will oder kann, dann hätte er die Immobilie gar nicht erst erwerben dürfen. Eigentum verpflichtet doch nun einmal“, betonen sie. Während sie ihres bestens in Schuss halten, blicken sie direkt auf das Gegenteil. „Das kann doch nicht so bleiben.“