Hochstraße: Feldversuch noch auf Sparflamme

Darum war lange gerungen worden: Am Freitag und Samstag ging an der Hochstraße der erste Akt des außengastronomischen Feldversuchs über die Bühne. An beiden Abenden hatte dabei rund ein halbes Dutzend ansässiger Gastwirte zwischen 19 Uhr und Mitternacht Tische und Stühle auf den Gehwegen platziert, die Straße blieb unterdessen für den Autoverkehr gesperrt. Grober Tenor bei Gastronomen und Anwohnern: Die Feldversuchs-Premiere spielte sich in geordneten Bahnen ab, Unstimmigkeiten kamen erst zur Übergangszeit gegen 0 Uhr und später auf. In der Folge rückte dann auch das Ordnungsamt noch an.