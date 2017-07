Zu Gast bei Ida und Paul

Lüdenscheid - „Ida und Paul“ leben in einer friedlichen Koexistenz im Obergeschoss der Städtischen Galerie in Lüdenscheid. Beide sahen den Sinn ihres Daseins in der Malerei – Ida Gerhardi und Paul Wieghardt. Werke der beiden Maler oder auch Selbstbildnisse hängen hier. Die beiden Maler sind mit Lüdenscheid eng verbunden und doch aufgebrochen, um in den großen Kunstmetropolen Dresden, Berlin, Paris und Chicago zu leben und zu arbeiten.

Bereits im vergangenen Jahr lag das Team der Städtischen Galerie mit den Sommerführungen „Ida & Paul“ genau richtig, verbergen sich doch im Obergeschoss der Galerie an der Sauerfelder Straße Kunstschätze und Geschichten, die sich um die beiden Künstler ranken. 45 Minuten dauert der sommerliche Rundgang, der die Begegnung mit „Ida & Paul“ ermöglicht.

Keine Kunstführung, wie Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen betont, sondern eine Begegnung im lockeren Plauderton auf den Spuren der international renommierten Künstler. Ida Gerhardi (1862 Hagen –1927 Lüdenscheid) und Paul Wieghardt (1897 Lüdenscheid – 1969 Wilmette/Chicago), beide noch im 19. Jahrhundert geboren, haben auf ihre jeweilige Art die modernen, internationalen Kunstentwicklungen des beginnenden 20. Jahrhunderts mitgemacht.

Kleine Kostbarkeiten des städtischen Kunstbesitzes beider Künstler sind zu sehen, die oftmals durch aktuelle Ausstellungen nicht die nötige und verdiente Aufmerksamkeit erlangen, wie Susanne Conzen bereits bei der Einführung der sommerlichen Rundgänge betonte. Die meisten Räume im oberen Teil der Galerie sind „Ida & Paul“ gewidmet. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger-Bahr will die Galerieleiterin jeweils am 27. Juli, 10. August und 24. August ab 17 Uhr ein bisschen aus dem künstlerischen „Nähkästchen“ plaudern. Ein kurzer Überblick über die künstlerische Entwicklung, ein paar Worte zu den aushängenden Bildern.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie, die überwiegend Werke beinhaltet, die der Stadt von der Witwe Nelli Bar-Wieghardt 1981 in Form einer Stiftung übereignet wurden, zeigt in einem Raum Wieghardts meist gegenständliches Frühwerk und in einem weiteren sein zunehmend abstrakteres Spätwerk, das von vielen Einflüssen in den USA geprägt war. Dass sich nur wenige Besucher in die oberen Räume der Galerie verirren, fand die Galerieleiterin schade. Und dass sie mit der Idee, Sonderführungen anzubieten, ins Schwarze traf, bestätigten die Teilnehmerzahlen an den Donnerstagen im vergangenen Jahr.

Die Teilnahme an diesen Rundgängen ist ebenso kostenfrei wie der Besuch der ständigen Ausstellung. Zum Abschluss des Sommerprogramms gehört eine öffentliche Führung durch den Skulpturengarten am 3. September, bei „dem wir natürlich auf schönes Wetter hoffen“, so Conzen. Beginn ist um 15 Uhr. Hier ist allerdings ein geringes Entgelt zu entrichten.