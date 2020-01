Lüdenscheider Galerie plant diese neue Aktion für alle Grundschüler

+ © Rudewig Dr. Carolin Krüger-Bahr (links) und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen planen ein Projekt. © Rudewig

Lüdenscheid – „Rechnen, lesen und schreiben wird in der Grundschule vermittelt, aber die Wahrnehmung, das konzentrierte Sehen nicht.“ Die Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger-Bahr geht im Frühjahr mit einem neuen Projekt in der städtischen Galerie an den Start: „Mit Kunst groß werden“, heißt der Arbeitstitel einer längerfristig angelegten Aktion, die bereits vor fast auf den Tag genau 25 Jahren Lüdenscheider Kinder und Kunst zusammenbringen sollte.