Dank für überwältigende Hilfsbereitschaft 

Lüdenscheid - Reinhard Pehlke sind die Folgen seines Unfalls am 7. August auf der Honseler Straße noch anzusehen. Er ist in ärztlicher Behandlung. Für die spontan Hilfe nach seinem Unfall ist er sehr dankbar.

Als er gegen 11 Uhr mit seinem Motorroller die Honseler Straße bergab fuhr, hielt der Fahrer eines Wagens, der aus der Berliner Straße kam, zunächst an und setzte dann aber doch seine Fahrt fort.

„Ich bin mit Tempo 30 voll gegen die Beifahrertür geknallt und fand mich auf der Straße hinter dem Wagen liegend wieder.“ Bänder im Schlüsselbein waren gerissen, das linke Knie wurde dick, rechts zog er sich einen Rippenbruch zu und weitere Prellungen.

Doch das werde schon wieder, sagt der 76-jährige Lüdenscheider. Was ihm viel wichtiger ist – und deshalb kam er in die LN-Redaktion – war die Hilfsbereitschaft mehrerer Menschen an der Unfallstelle.

Sie halfen spontan, riefen einen Rettungswagen und die Polizei, sperrten die Unfallstelle ab und fragten immer wieder, wie es ihm gehe und wie sie helfen könnten. Glücklicherweise war auch ein Arzt darunter, der wusste, wie mit dem Unfallopfer umzugehen war und die ersten richtigen Schritte einleitete.

„Auch der Unfallverursacher kümmerte sich sehr. Er hatte mich einfach nicht gesehen. Vielleicht hat ihn die Sonne geblendet“, vermutet Reinhard Pehlke. „Auch nach dem Unfall hat er noch mehrfach angerufen und immer wieder gefragt, wie es mir geht. Ich habe keine Anzeige erstattet.“

Sein Roller ist hin, aber wenn er wieder fitter ist, will der „Lüdenscheider Junge“, wie er sich selbst nennt, wieder fahren. „Ich hatte schon immer einen Roller, auch als ich beruflich als Fliesenleger gearbeitet habe, hatte ich ein Moped.“

Dass sich so viele Menschen gleich um ihn gekümmert haben, rührt ihn noch heute. „Ich finde, so etwas muss auch mal erwähnt werden, wo doch sonst so häufig von achtlosem Wegsehen oder von Gaffern an Unfallstellen berichtet wird. Es ist so wichtig, auch immer wieder einen Blick für andere zu haben. Dafür bedanke ich mich wirklich sehr.“