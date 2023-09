Lüdenscheider Freibadsaison endet diese Woche

Von: Olaf Moos

Teilen

Schwimmmeister Andreas Santen und seine Kollegen beenden am Freitag die Saison in den Außenanlagen des Familienbades Nattenberg. © Cedric Nougrigat

Die Freibadzeit neigt sich dem Ende zu. Nach einer aus Sicht der Bäderbetriebe der Stadtwerke eher durchwachsenen Saison in den Außenanlagen des Familienbades Nattenberg kündigt Bäderchef Ronald Eden den „Abpfiff“ für den kommenden Freitagabend an. „Ab Samstag, 9. September, bleiben die Außenanlagen geschlossen.“

Lüdenscheid - Davon unberührt soll das Solebecken bleiben, das erst kürzlich nach aufwendigen Reparaturen wieder eröffnet worden war und Besuchern des Familienbades auch in der kalten Jahreszeit zur Verfügung steht. Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten seien auch die Frauen- und Männersaunen „aufgehübscht“ und für die kommenden Monate fit gemacht worden, so Eden weiter.

Konkrete Zahlen über Besucherströme im Familienbad liegen den Verantwortlichen noch nicht vor. Doch in einer ersten Einschätzung sagte Ronald Eden: „Der verregnete August tat richtig weh!“ Echte Hochsommertage wie im Jahr 2022, als teilweise rund 3000 Badegäste pro Tag die Anlage bevölkerten, seien in diesem Jahr ausgeblieben. „Dazu kam der Umstand, dass die Sommerferien diesmal vergleichsweise früh terminiert waren.“



Dennoch bewertet der Bäder-Chef die zurückliegende Freibadsaison nicht ausschließlich negativ. „Im Vergleich zu anderen Freibädern in Westfalen, in denen tagelang fast ausschließlich die Frühschwimmer ins Wasser gingen, profitieren wir von dem Vorteil, dass wir ein Kombi-Bad betreiben, in dem die Badegäste auch in der Halle schwimmen können.“



Hoch zufrieden mit dem Verlauf der Sommersaison 2023 zeigt sich Ronald Eden im Hinblick auf das Saunadorf Nattenberg. „Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich gut entwickelt.“ Während sich der Zuspruch der Saunagäste im Juni noch etwa auf Vorjahresniveau bewegte, hat das Saunadorf-Team im Juli und August demnach eine deutliche Zunahme an Besuchern registriert.



Das sei einerseits einer verbesserten Marketing-Strategie zu verdanken, andererseits aber auch dem Ende der langen „Durststrecke“, als der Außenpool wegen technischer Defekte monatelang nicht genutzt werden konnte und eine tiefe Baugrube im Saunagarten einen eher unschönen Anblick bot. Nun sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen, die Wiesen und Beete stehen in voller Pracht. Ronald Eden: „Das spricht sich natürlich schnell herum.“