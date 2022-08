Lüdenscheider Freibad-Saison endet heute

Von: Olaf Moos

Teilen

67.000 begeisterte Wasserratten bevölkerten innerhalb von dreieinhalb Monaten den Außenbereich des Familienbades Nattenberg. © Cedric Nougrigat

Die Freibad-Saison ist beendet. An diesem Mittwoch haben Badegäste am Nattenberg für dieses Jahr die letzte Chance auf ein paar Bahnen im Freien. Ab Donnerstag ist die Außenanlage geschlossen. Das teilt der Bäderchef der Stadtwerke, Ronald Eden, mit.

Lüdenscheid - Damit war das Freibad in diesem Sommer dreieinhalb Monate geöffnet – vom 14. Mai bis 31. August. Eden: „Wir waren im Mai bei den Ersten, die gestartet sind.“ Die Besucherzahlen können sich nach der Flaute in der Pandemiezeit nach Worten des Bäderchefs durchaus sehen lassen.

Demnach haben in diesem Jahr 67 000 Gäste das Freibad besucht – ohne Schulen und Vereine. Vor Corona waren es 71 000. „Ein positives Fazit“, so Ronald Eden. „Es fehlten uns zwei bis drei Top-Wochenenden, um an den Wert von 2019 heran zu kommen.“

Spitzentag war in diesem Jahr der heiße 19. Juli mit knapp 3000 Badegästen. Die Wetterprognosen sprechen nach Einschätzung der Verantwortlichen dafür, die Saison nun zu beenden – „mit einem dicken Dankeschön an unsere Mitarbeiter, die einen richtig guten Job gemacht und eine tolle Saison gewuppt haben.“

Trotz der steigenden Energiekosten sollen die Wassertemperaturen in den Bädern der Stadtwerke nicht spürbar abgesenkt werden. Ronald Eden verspricht: „Kalte Duschen wird es auf keinen Fall geben.“ Allenfalls komme in Frage, Luft- und Wassertemperaturen um etwa 1 Grad zu reduzieren.