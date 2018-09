Fußball-Europameisterschaft: CDU will Fans in der Stadt

Lüdenscheid - Die CDU-Ratsfraktion will im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 „internationales Flair in die Bergstadt“ bringen.

So steht es in einem Antrag, den Fraktionschef Oliver Fröhling und CDU-Vertreter Daniel Kahler in der Ratssitzung am 8. Oktober einbringen wollen.

Demnach soll Lüdenscheid sich als Fan- und Teamquartier bewerben, die Verwaltung soll ein entsprechendes Konzept dafür ausarbeiten.

In dem Antrag heißt es unter anderem: „Ähnlich wie bei der Fußball Weltmeisterschaft im Jahr 2006 erwarten wir ein Fest, dass unser ganzes Land in eine Fußballeuphorie versetzt, zur Völkerverständigung in Europa beiträgt und hunderttausende Fans aus aller Welt nach Deutschland lockt.“

Bei der EM 2024 lägen vier von zehn Stadien in NRW, „sodass sich Lüdenscheid geografisch ideal als Standort für Fans und ggf. sogar ein teilnehmendes Team anbietet“.

Für die „Stärkung des Tourismus, der Gastronomie und des lokalen Sports“ sollen nach Vorstellungen der Union Fans gezielt angesprochen werden, „um durch Beherbergung, Shuttlebus-Angebote und gemeinsame Public Viewing Events internationales Flair“ nach Lüdenscheid zu bringen.

Dazu sollen Vertreter des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Stadtmarketings und des Stadtsportverbandes in die Konzeption eingebunden werden.