Lüdenscheider Firma ausgeraubt und Tresor geleert - Fahndung nach BMW Mini

Lüdenscheid - Eine Lüdenscheider Firma wurde am Wochenende ausgeraubt. Die Täter machten dabei reiche Beute - und als sei das noch nicht genug, nahmen sie auch noch ein Auto mit. Nach diesem wird jetzt gefahndet.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma an der Gartenstraße eingebrochen und haben einen BMW Mini, eine hohe Bargeldsumme und Computer-Bildschirme gestohlen. Die Firma ist in einem größeren Firmenkomplex angesiedelt. Die Tat muss zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begangen worden sein, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Hochwertige Gegenstände und Geld gestohlen

Die Einbrecher brachen die Eingangstür auf und durchwühlten die Büroräume. Sie nahmen eine höhere Summe Bargeld aus einem Tresor, packten Apple-Mac-Bildschirme, eine Geldkassette mit Bargeld, den Rucksack eines Mitarbeiters und einen Fahrzeugschlüssel eines Firmen-Transporters ein.

Tresor wurde geöffnet vorgefunden

Auf Nachfrage berichtet die Polizei, dass der Tresor nicht aufgebrochen oder anderweitig beschädigt wurde. Als der Diebstahl bermerkt wurde, stand der Tresor offen. Wie er geöffnet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Diebstahl des Mini erst später festgestellt

Erst später stellte der Firmeninhaber fest, dass ein auf dem Gelände geparkter, privater Wagen weg war: Es handelt sich um einen roten BMW Mini mit dem Kennzeichen MK-KS 358. Der Fahrzeugschlüssel hatte ebenfalls im Büro gelegen.

Hinweise erbittet die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.

