"Irritationen" beim Neubau "Am Brügger Bahnhof"

Lüdenscheid - Die Sanierung der Straße "Am Brügger Bahnhof" sorgt derzeit für Irritationen bei Feuerwehrleuten und Passanten. Es sind Anpassungen an das neue Niveau der Fahrbahn nötig.

Etwa 60 Zentimeter tief ist die Straße „Am Brügger Bahnhof“ derzeit ausgekoffert. Aktuell müssen die Feuerwehrautos im Einsatzfall etwas mühsam aus dem Gerätehaus über den neu angelegten Parkplatz rangiert werden.

Doch Skeptiker, auch in den Reihen der Brügger Feuerwehr, bezweifeln, dass das Ein- und Ausfahren nach Abschluss der Bauarbeiten ruckelfrei vonstatten geht. Nach derzeitigem Stand wird die neue Fahrbahn nämlich ein paar Zentimeter höher als die alte gewesen ist.

Der Vorplatz des Gerätehauses war an das Höhenniveau der alten Straße angepasst worden. Mit einer störenden „Stufe“ werden die Einsatzkräfte jedoch nach Auskunft von Bauingenieur Karsten Koppmeier vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) aller Voraussicht nach nicht leben müssen.

Koppmeier spricht in diesem Zusammenhang von „Irritationen“ in den Reihen der Feuerwehr und sagt: „Im Moment ist das überhaupt kein Problem.“ Möglicherweise müsse das zur Straße hin leicht abfallende Gelände vor dem Feuerwehrgerätehaus nach Abschluss des Straßenbaus geringfügig angepasst werden, damit die Einsatzfahrzeuge „glatt“ aus- und einrücken können. Er stehe mit dem Leiter der Feuer-und Rettungswache deshalb in engem Kontakt.

Die Straßensanierung ist Teil einer gründlichen Erneuerung des Brügger Bahnhofsgeländes. In einem weiteren Schritt soll das Baugebiet Brügge-Ost im Bereich der Tankstelle über eine neue Brücke erschlossen und dort unter anderem ein Edeka-Vollsortimenter angesiedelt werden.