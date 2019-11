Glimmende Kippe setzt Mülleimer in Seniorenheim in Brand

Lüdenscheid - Eine glimmende Kippe in einem Mülleimer hätte im Seniorenheim Parkstraße zu einer Katastrophe führen können.

Die Feuerwehr rückte am Montag um kurz nach 7.30 Uhr zu einem Brand in einem Pflegeheim an der Parkstraße aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Heimbewohner geraucht. Eine der im Papierkorb und eine glimmende Kippe in einen Abfallkorb geworfen, die den Behälter in Brand setzte.

Darauf gab es Feueralarm, die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Es wurde niemand verletzt.