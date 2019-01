Ladendiebstahl: Wenn die Eltern mit dem Sohne...

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls gegen ein Elternpaar und dessen erwachsenen Sohn.

Eine Kundin beobachtete am Samstag gegen 13.45 Uhr in einem Geschäft an der Wilhelmstraße drei Personen beim Ladendiebstahl, als sie Ware in ihren Jackentaschen verschwinden ließen.

Eine Verkäuferin sprach die Personen an und hielt eine von ihnen fest. Der ältere der Tatverdächtigen händigte ihr einen Lautsprecher aus und riss sich los.

Dabei purzelte ein zweiter Lautsprecher auf den Boden. Die zweite Tatverdächtige stürmte einfach an der Mitarbeiterin vorbei. Den zweiten Mann bekam die Verkäuferin zwar zu fassen. Doch auch er riss sich los und schubste sie weg.

Das Trio entfernte sich in Richtung Altstadt. An den Lautsprecher-Packungen fehlten die Sicherheitsstecker. Die Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben namentlich bekannt. Es handelt sich um ein Ehepaar und den erwachsenen Sohn.

Gegen die Männer wird nun, weil sie körperliche Gewalt ausübten, wegen eines räuberischen Diebstahls, gegen die Frau wegen eines einfachen Diebstahls ermittelt.