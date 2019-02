Lüdenscheider Fahrlehrer: Darum fallen immer mehr Schüler durch

Die Vorbereitung für die Führerscheinprüfung erfordert – wie hier an der Fahrschule am Stadtpark – eine hohe Konzentration.

Lüdenscheid - Es sind die sogenannten Umschreiber, die oft beim ersten Praxistest scheitern, die Führerscheinprüfung wiederholen müssen und damit die Durchfallerquote nach oben treiben. Aber nicht nur Zuwanderer sind es, denen es schwer fällt, die Prüfung erfolgreich zu absolvieren.

Auch junge Fahranfänger kommen nach einem langen Schultag gestresst zum Fahrschulunterricht und benötigen viel mehr Zeit als früher, bis sie den „Lappen“ endlich in den Händen halten.

„Wenn die jungen Leute bis 16 Uhr Schule haben und noch lernen müssen, dann fällt es ihnen schwer, sich noch auf die Fahrschule zu konzentrieren“, fasst Fahrlehrer Frank Ecker seine Erfahrungen zusammen.

Überhaupt falle es ihnen schwer, sich länger intensiv mit Theorie und Praxis des Autofahrens zu beschäftigen. „Das hängt auch mit der ständigen Handynutzung zusammen“, ist er überzeugt.

„Früher bin ich mit einem jungen Fahrschüler dreimal in der Woche gefahren. Jetzt bleibt ihnen oft nur einmal die Woche Zeit, um noch eine Fahrstunde in die eng bemessene Freizeit zu drücken. Und dann sind sie auch manchmal sehr nervös“, sagt Michael Jüngermann von der Fahrschule am Stadtpark.

Auch Martin Kliegel findet, dass die jungen Menschen nicht mehr so belastbar sind. „Das liegt an der gedrängten Schulzeit.“ Aber Kliegel hat auch noch ein besonderes Phänomen ausgemacht. Früher hätten sich Fahranfänger schon im Vorfeld der Fahrschule mit Autos beschäftigt. „Heute gibt es viel mehr, die noch nie was mit einem Auto am Hut hatten und die gar nicht so wild darauf sind.“

Das bestätigt auch Harald Christ: „Manche haben null Vorkenntnisse und zeigen auch gar nicht so ein großes Interesse, möglichst schnell den Führerschein zu machen. Bis zur theoretischen Prüfung vergeht nicht selten ein halbes Jahr, und auch bis zur praktischen Prüfung häufen sich die Stunden an. Üblicherweise reichen zehn bis 12 Fahrstunden, aber es werden manchmal 35 bis 40.“

Bei den Zuwanderern sieht es genau umgekehrt aus. Sie sind in ihrer Heimat Auto gefahren und glauben, dass es mit einer praktischen Fahrstunde getan ist. „Maximal fünf Stunden wollen sie machen, mehr aber auf keinen Fall. Dabei sind hier viel mehr Regeln zu beachten. Sie überschätzen sich und fallen dann durch.“

Wie Christ spricht auch Martin Kliegel von einer Durchfaller-Quote, die hier bei mehr als 50 Prozent liegt. „Sie bringen aus ihren Herkunftsländern einen ganz anderen Fahrstil mit.“ Zwar könne der theoretische Teil inzwischen auch in Hocharabisch absolviert werden, aber nicht alle verstünden es.

Die neuesten Durchfaller-Quoten brachte Frank Thiele von einer Tagung der Landesverbände innerhalb der Bundesvereinigung in Hannover mit. Thiele ist Vorsitzender und Geschäftsführer des Fahrlehrerverbandes Westfalen, seinen Angaben zufolge mit 1700 Mitgliedern der drittstärkste Verband bundesweit:

„Im Sauerland und Siegerland liegen die Durchfaller-Quoten weit unter den Zahlen aus 2017, die jetzt veröffentlicht wurden.“ 32,8 Prozent fielen bei der theoretischen und 30,8 Prozent bei der praktischen Prüfung durch.“

Bei den nicht deutschsprachigen Bewerbern sei die Durchfaller-Quote allerdings von 42,4 auf 50,8 Prozent gestiegen. Es sei schwierig für die Fahrlehrer, sie davon zu überzeugen, dass die Erlangung der Prüfungsreife hier höhere Anforderungen an sie stelle.