"LichtRouten"-Testlauf in der Altstadt

Lüdenscheid - Langer Mantel, feste Schuhe, eine Fellmütze auf dem Kopf – „Ich glaube, ich war der Einzige, der richtig angezogen war“, sagt der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll mit Blick auf den „Probelauf“ an der Erlöserkirche. Der Winterwind pfeift in dieser Nacht ausgesprochen eisig um eines der ältesten Gebäude Lüdenscheids. Nicht enden wollende Minusgrade, trocken, aber von Frühling keine Spur.

Der polnische Künstler Robert Sochacki ist für ein paar Tage in der Stadt. Er kennt Lüdenscheid, hat er doch 2013 im Rahmen der „LichtRouten“ den Wiedenhof illuminiert. Und er kennt Tom Groll. Gemeinsam haben sie am Mittwoch Vorträge gehalten bei einem Symposium in Köln.

Die Kälte ist in dieser Nacht ein echtes Problem für die beiden Lichtkünstler. Nicht nur, weil sie selbst frieren: „Wir hatten große Sorgen um die Hochleistungsbeamer. Das sind die neuesten Geräte, die auf Lasertechnik basieren. Die schalten sich ab, wenn’s zu kalt ist.“ Vom 27. bis 29. April wird die Erlöserkirche mit sakralen Motiven beleuchtet und weithin sichtbar zum einen auf den Beginn der Feierlichkeiten zum 750. Stadtgeburtstag, zum anderen auch auf das Lichtkunst-Festival „LichtRouten 2018“ aufmerksam machen.

Die Lüdenscheider Stadtmarketing als Veranstalter macht diese Preview möglich. „Robert arbeitet prozesshaft und generiert seine Motive immer im Bezug zum Gebäude. So entsteht eine ortsspezifische Arbeit, eigens auf den Ort zugeschnitten. Die Motive können, müssen aber nicht aus dem Archiv der Stadt stammen. Im Test war eins dabei, was aber nicht heißt, dass dies in der endgültigen Inszenierung seinen Platz findet“, charakterisiert Bettina Pelz, die wie gewohnt gemeinsam mit Tom Groll die „LichtRouten“ kuratiert, den Probelauf: „Seine Projektionen sind Montagen, die analoge und digitale, historische und zeitgenössische Bildwerke mit einander ins Spiel bringen. Sie sind nicht statisch, sondern verändern sich fortwährend, sodass Gebäudehülle und Bildinhalte vor den Augen der Zuschauer immer neue Verbindungen eingehen.“

Robert Sochacki braucht den Kontakt zum Ort, an dem er arbeitet. Die Verwerfungen in der Architektur der Kirche seien schwierig, zu lösen, heißt es. Aber Lichtkünstler mit viel Erfahrung und gute Techniker machen alles möglich. Auch, dass bei eisiger Kälte in dieser Nacht Lüdenscheider an der Erlöserkirche stehen bleiben und den bunt schillernden Testlauf am Gotteshaus in der Altstadt fotografieren.