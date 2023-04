Lüdenscheider entdeckt VW seines Freundes - mit Autodieb am Steuer

Von: Jan Schmitz

Ein Mann aus Lüdenscheid hat einem Bekannten sein gestohlenes Auto wiederbeschafft. Erst verfolgte er den Autodieb, dann setzte er ihn fest.

Dieses Auto kennt er doch, dachte ein Lüdenscheider, als er am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Altenaer Straße unterwegs war. Doch am Steuer saß nicht sein Bekannter, sondern ein Fremder. Der Mann zählte eins und eins zusammen, nahm mutig die Verfolgung auf und stoppte den mutmaßlichen Autodieb.

Wie die Polizei mitteilte, hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zuvor ein Unbekannter einen an der Kluser Straße stehenden schwarzen VW Golf gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug erst wenige Tage zuvor abgemeldet, die Kennzeichen entfernt und den Wagen im Internet zum Kauf angeboten. Der unbekannte Dieb fand den Fahrzeugschlüssel offenbar in einer unabgeschlossenen Garage und machte sich mit dem Golf aus dem Staub.

Damit war er so lange unterwegs, bis der Freund des Fahrzeugbesitzers den VW Golf auf der Altenaer Straße erkannte. „Als der Fahrer des geklauten Fahrzeugs, ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz, dann auf einen Garagenhof einer Kfz-Werkstatt an der Altenaer Straße abgebogen ist, hat der Zeuge das Fahrzeug mit seinem Auto festgesetzt und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten“, teilte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann auf Anfrage mit.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der darüber entscheiden muss, ob der 23-Jährige in Untersuchungshaft genommen wird. Er ist in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.