Lüdenscheider Eisdiele schließt für immer

Volme-Steg bisher ohne Ersatz

+ © Sebastian Schmidt Schluss mit kaltem Genuss: Pietro Murrone hat seine Eisdiele geschlossen. Rechts: der Durchgang zur Volme. © Sebastian Schmidt

Brügge – Für einen Eisbecher oder eine Kugel Eis in der Waffel müssen Brügger Bürger in Zukunft längere Wege in Kauf nehmen. Pietro Murrone hat sein Eis-Café an der Volmestraße für immer geschlossen, was auch an einem unscheinbaren Bauwerk liegt, das abgerissen wurde.