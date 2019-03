Für Filme mit Heinz Erhardt: Lüdenscheid ehrt Regisseur 

Gedenktafel an ehemaligem Wohnhaus

+ © Görlitzer Viele Lüdenscheider kamen zur Knapper Straße, als der GHV die Ehrentafel anbrachte. © Görlitzer

Lüdenscheid – „Das hat mich sehr gefreut für Hans Müller. Da kann ich mich nur bedanken.“ Für den Heimatforscher Helmut Pahl ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen, den er seit vielen Jahren immer wieder geäußert hat: Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) hat eine Gedenktafel an dem Wohnhaus von Hans Müller an der Knapper Straße 19 angebracht.