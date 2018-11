Brandstiftung an der Bayernstraße: "Benzin gerochen, dann hat es Bumm gemacht"

Angeklagte schweigen, Zeugen beschreiben die Tatnacht

+ © Olaf Moos Die Rechtsanwälte Burkhard Benecken (links), Dominik Petereit (Mitte) und Dirk Löber mit ihren Mandanten am ersten Prozesstag. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Ein 32-jähriger Lüdenscheider soll in der Nacht zum 26. Mai zwei Mietshäuser seines Vaters an der Bayernstraße angezündet haben. Dabei, so die Staatsanwaltschaft, hat er den Tod von 27 Menschen zumindest billigend in Kauf genommen. Seine Frau (28) ist wegen Beihilfe angeklagt. Das Ehepaar hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.