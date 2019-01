Schwere Brandstiftung und Mordversuch: Prozess in Hagen wird fortgesetzt

Lüdenscheider Ehepaar (32/28) angeklagt

Lüdenscheid - Am Montag setzt das Schwurgericht am Landgericht Hagen den Prozess gegen ein Ehepaar aus Lüdenscheid fort. Dem 32-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft schwere Brandstiftung und Mordversuch vor, seine Frau (28) ist der Beihilfe beschuldigt. Die Angeklagten sollen für den Brand in zwei Wohnhäusern an der Bayernstraße verantwortlich sein, die seit Ende Mai unbewohnbar sind.