Brandstiftung an der Bayernstraße: Im Gerichtssaal fließen Tränen

Lüdenscheider Ehepaar schweigt zu den schweren Vorwürfen

+ © Moos Die Strafverteidiger Dominik Petereit (Mitte), Burkhard Benecken (links) und Dirk Löber raten ihren Mandanten zum Auftakt des Prozesses vor dem Schwurgericht, von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen. © Moos

Lüdenscheid - Am ersten Tag des Prozesses gegen ein Lüdenscheider Ehepaar, das für das Feuer in zwei Wohnhäusern an der Bayernstraße verantwortlich sein soll, fließen Tränen.