Durchs Unwetter über die Ferieninsel Mallorca

Karsten Bock, Unternehmer aus der Kreisstadt, ist vom sauerländischen Wetter einiges gewohnt. Doch am Dienstag ist er mit seiner Frau Jutta auf der Ferieninsel Mallorca in das schwere Unwetter geraten, das nach letzten Informationen zehn Todesopfer gefordert hat.

„Es war gespenstisch. So was habe ich noch nie erlebt.“ Im Telefongespräch mit unserer Redaktion berichtet der 48-Jährige über seine Erlebnisse.

Karsten Bock ist mit seiner Frau Jutta am Morgen mit einem gemieteten VW Polo von Cala Millor im Osten der Insel in die Hauptstadt Palma gefahren. „Gegen 17.30 Uhr haben wir uns auf den Rückweg gemacht, dann wurde es dunkel, immer schwärzer, am Ende war es stockfinster.“ Es habe „ohne Ende geblitzt“ und „nonstop geregnet“.

Bei Son Servera, unweit der am schlimmsten betroffenen Stadt Sant Llorenc, endet die Fahrt beinahe. Bock steuert den Polo auf eine Senke zu, unten liegt ein Kreisverkehr.

„Links und rechts von der Straße flossen schon tiefe Bäche, Autos schwammen vorbei, der Regen hat Strohballen von den Feldern gerissen, die die Straße runter schossen.“ Karsten Bock passiert eine Mauer, die die Straße von den Feldern trennt. Ich war gerade vorbei, da brach sie zusammen.“

Er merkt, dass er so nicht weiterkommt, dreht um und fährt in Richtung Manacor ins Landesinnere, um von dort aus die südliche Route nach Cala Millor zu nehmen. „Der Polo ist zwischendurch auch geschwommen. Wenn irgendwo das Wasser auf der Fahrbahn stand, ging nur eins: mit Volldampf durch.“

Das Ehepaar Bock erreicht die Unterkunft knapp, aber unverletzt. Das Unwetter hält die Lüdenscheider die ganze Nacht wach. Die Angst lässt nur langsam nach. Karsten Bock sagt über seine Jutta: „Sie hat selten so wenig geredet.“

Heute Abend geht der Flieger, die Bocks kommen zurück nach Lüdenscheid – in den warmen Spätsommer.