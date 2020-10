Lüdenscheider E-Sport-Turnier: Malte Hossfeld ist Fifa-20-Sieger

In der Fußball-Simulation Fifa 20 setzte sich Malte Hossfeld gegen 41 Konkurrenten durch.

E-Sport hat sich in den vergangene Jahren zu einem riesigen Trend entwickelt. Nun hat ein Geldinstitut Fifa-Turnier ausgerichtet.

Lüdenscheid - Malte Hossfeld ist der Gewinner des E-Sport-Cup Online der Sparkasse Lüdenscheid. In einem spannenden Finale setzte er sich in der Verlängerung mit 3:2 gegen den zweitplatzierten Mert Ertas durch.

Beim E-Sport-Cup Online ging es auf der Playstation für die Teilnehmer darum, ihre Gegner in der Fußball-Simulation Fifa 20 zu besiegen. Insgesamt 42 Teilnehmer zeigten ihr Können an der Konsole und sorgten für rege Diskussionen und Anfeuerungen im Internet. Denn das gesamte Turnier wurde per Live-Stream übertragen und professionell kommentiert. Mehr als 700 Zuschauer schalteten sich zu.

+ Malte Hossfeld hat den E-Sport-Cup Online gewonnen. © Sparkasse Lüdenscheid

„Für uns war das Turnier der erste Anlauf, seit langer Zeit wieder eine Veranstaltung für unsere jugendliche Zielgruppe der 14 bis 20-Jährigen durchzuführen. Und durch die Online-Variante waren Abstände und Hygiene-Regeln ja keine Hürde mehr“, sagt Kai Pritschow von der Sparkasse.

Viele Teilnehmer hätten sich für eine Wiederholung ausgesprochen. Auch Malte Hossfeld, der seinen Gewinn – 150 Euro Playstation Network-Guthaben – als erstes für das neue Fifa 21 nutzen wird, möchte bei einer Neuauflage dabei sein