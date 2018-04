Dukatenweg: Dritter Bauabschnitt steht bevor

Lüdenscheid - Mit den letzten Asphaltierungsarbeiten schließt der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) in diesen Tagen den ersten und zweiten Bauabschnitt zur Sanierung des Dukatenweges ab.

Am Freitag brachten die Straßenbauer im Teilstück zwischen Feuer- und Rettungswache und Einmündung Wehberger Straße die oberste Deckschicht auf. Am Dienstag soll der Verkehr dort wieder fließen.

Doch auf Entspannung stehen die Zeichen für Autofahrer in diesem Stadtteil deshalb längst nicht. Denn am Dienstag richtet die Stadt die Straße Am Grünewald als Einbahnstraße in Richtung Wermecker Grund ein.

Die Regel wird notwendig, um der Feuerwehr eine Umleitung während des dritten Bauabschnitts auf dem Dukatenweg zu ermöglichen. Dann fahren die Einsatzwagen über die Straße zum Weißen Pferd und Bahnhofsallee, um die östlichen Stadtteile erreichen zu können.

Zeitgleich mit Inkrafttreten der Einbahnstraßenregel beginnen auf dem Dukatenweg die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt. Dazu soll die Zufahrt von der Mathildenstraße auf den Dukatenweg voll gesperrt werden.

Das Amtsgericht und die Feuer- und Rettungswache sind während der Sperrung über die Wehberger Straße / Kreuzung Christuskirche und von dort aus über den Dukatenweg erreichbar. Eine Umleitung wird mit „U5“ ausgeschildert sein.

Die Arbeiten sollen nach Angaben des Fachdienstes Bauservice im Rathaus im Juni erledigt sein. Am Mittwoch erfolgt dann – wie berichtet – die Sperrung der Mathildenstraße.