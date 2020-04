Unternehmen im MK vor Pleite - Drei Monatsgehälter stehen aus

+ © Nougrigat © Nougrigat

Lüdenscheid – Für die Lüdenscheider Diko-Maschinenbau GmbH & Co. KG an der Nottebohmstraße wurde am 20. April ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt. Betroffen sind laut Rechtsanwalt Thomas Neumann, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde, insgesamt 26 Vollzeitkräfte. Sie wurden am 30. März gekündigt.