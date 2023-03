Lüdenscheider Denkmal: Neue Ideen fürs Sorgenkind

Denkmal Hotopstraße

+ © nougrigat Es gibt ein Konzept: Die marode Holzumkleide darf sich offensichtlich auf einen Frühling freuen. © nougrigat

Es ist einer der seltenen, noch erhaltenen Infrastrukturbauten des Sports. Architektur und Erscheinungsbild sind entsprechend ungewöhnlich, nicht nur für den Stadtteil, sondern sogar für die Stadt. Nach vielen Problemen könnte sich nun eine Lösung für das Denkmal abzeichnen.

Lüdenscheid – Vor mehr als 100 Jahren gebaut, steht die Holzumkleide an der Hotopstraße seit 2011 unter Denkmalschutz. Doch so speziell das Gebäude ist, so schwierig ist es auch seit Langem, eine vernünftige Nutzung und damit einen Grund zur Sanierung zu finden. Jetzt scheint die Stadt endlich eine konkrete Perspektive zu haben.

Im Kulturausschuss am Donnerstag legte jedenfalls ZGW-Betriebsleiter Andreas Beckmann die Karten auf den Tisch. Noch Anfang Februar war eine LN-Anfrage nebulös beantwortet worden. Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik gab damals lediglich die Auffassung weiter: „Überlegungen zu einem Nutzungskonzept haben sich – auch im Rahmen von Ortsbegehungen und Stadtteilbetrachtungen – weiter verdichtet.“ Was das nun konkret bedeuten soll, hat man gemeinsam mit Matthias Reuver, dem Fachbereichsleiter Jugend, Bildung, Sport formuliert: Es sei eine Nutzung denkbar für eine Kita oder eine OGS, das Gebäude sei aber auch geeignet für einen Kinder- und Jugendtreff. Die Einschätzung werde geteilt, dass die alte Holzumkleide „hervorragend für Quartiersarbeit geeignet“ sei. Ob das ebenfalls genannte Stichwort „Kluse“ allerdings passt, bleibt abzuwarten, ist das doch wieder ein ganz andersgeartetes Quartier als der Bereich rund um die Schweitzer-Schule. So oder so: Man wolle das Konzept jetzt in den Facharbeitskreis aus freien Trägern und Jugendamt tragen. So ist der Plan.

Ausführliche Informationen im Kulturausschuss

Der Kulturausschuss erfuhr auch Näheres über den Zustand der Umkleide. Die umfasst 330 Quadratmeter Nutzfläche und ist in Holzrahmenbauweise errichtet. Ein umfangreiches Schadensgutachten hat im vergangenen Jahr einen Maßnahmenkatalog ergeben. Zu den Schäden zählen demnach Pilzbefall und statisch geschädigte Traghölzer sowie Fassadenteile. Insgesamt 14 Einzelschäden an Hölzern sollen nun direkt und umfangreich bearbeitet werden. Handwerker seien bereits beauftragt, sagte Beckmann. Und sie sind auch schon tätig geworden, wie man am Dach erkennt. Trotzdem sei das nicht als umfassende Sanierungsmaßnahme zu verstehen, hieß es, sondern lediglich als Schadensbegrenzung und Sicherung.

Auch einen Termin mit der Unteren Denkmalbehörde habe es bereits gegeben. Die lege ihren Schwerpunkt auf das äußere Erscheinungsbild. Deshalb sei eine Umplanung der Grundrisse umfänglich möglich – aber eben auch nötig. Denn die alten Umkleideräume, Einbauten und Duschen würden so oder so nicht mehr genutzt und müssen nicht erhalten werden.

Noch ist das alles nicht in trockenen Tüchern. Deshalb formuliert Andreas Beckmann auch vorsichtig: „Sollte das klappen“, werde man die Flächen überplanen. Aber eben erst dann: „Jetzt schon zu sanieren, macht keinen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass noch Wände verschoben werden.“ Denn je nach tatsächlicher Nutzung müsse man natürlich die Innenaufteilung anpassen. Auch deshalb ging es hier noch nicht ums Detail. Und auch noch nicht ums Geld.