Ausstellung "Home" auf der NRW-Bestenliste

Lüdenscheid - Große Freude in den Museen der Stadt und beim Geschichts- und Heimatverein: "Home -There is no place like Lüdenscheid" gehört nach Ansicht einer NRW-Jury zu den besten 30 Ausstellungen des Landes.

Soeben flatterte die Urkunde der Jury des "Jugend-Kultur-Preises NRW 2018" und der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW ins Haus. Auf dem Papier wird bescheinigt, dass sich das Ausstellungsprojekt „Home – There ist no place like Lüdenscheid“ als eine von 226 Bewerbungen unter den 30 Besten der Ausschreibung 2018 platzieren konnte.

„Das Projekt macht sichtbar, was junge Menschen bewegt und begeistert, was ihr Leben und ihr Umfeld ausmacht, und repräsentiert die besonderen Qualitäten kultureller Kinder- und Jugendkulturarbeit in NRW“, heißt in der Urkunde. Die Museen und der Heimatverein hatten sich im Sommer für den Jugendkulturpreis beworben und waren mit einer kleinen Delegation zur Preisverleihung und dem „See you“-Festival nach Neuss gereist.

Mit dabei war neben Projektleiterin Ulrike Tütemann, ein Team des Literaturkurses der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, das am Projekt mit einem Poetry-Slam beteiligt war. Unter der Regie von Kursleiterin Josette Ommer präsentierten Florian Ueßeler und Finn Alb ihre Slam-Texte auf der großen Bühne der Stadthalle Neuss. Zudem konnten die Gäste des „See you“-Festivals an einer Multimediastation den Trickfilm „Spiel die Stadt! Leave the street. Enter the space“, der im Home-Workshop mit Tina Appelt entstanden war, ansehen.

+ Finn Alb (rechts) und Florian Ueßeler bei der Generalprobe in Neuss. © Tütemann

Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft von NRW-Jugendminister Joachim Stamp wurde für die Lüdenscheider Mannschaft zum Nervenkitzel, nachdem man erfahren hatte, dass das „Home“-Projekt unter die Besten der Bewerber gekommen war. Die Erwartung unter den Lüdenscheider Teilnehmern stieg. Finn Alb: „Jetzt sind unter den Besten. Das wird noch mal richtig spannend.“

Doch dann zählte der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“: Träger des NRW-Jugendkulturpreises (3 000 Euro) wurde die Bürgerstiftung Arnsberg und die Künstlerin Astrid Breuer für ihr mit Schülern des St.-Ursula-Gymnasiums realisiertes Projekt „Zur Erinnerung – Opfer der Möhnewiesen“.

Träger des Kinderkulturpreises NRW ist die Jugendkunstschule „Aber Hallo“ aus Alsdorf. Die Verleihung der Kinder- und Jugendkulturpreise bildete den Höhepunkt des ganztägigen Jugendkulturfestival, das seit 1990 alle zwei Jahre in wechselnden Städten durchgeführt wird. „Mit 188 Präsentationen (aus insgesamt 226 Bewerbungen), einem gut 60-köpfigen Jugendteam aus Neuss und einem Preisgeld von insgesamt 17 000 Euro wird das Neusser Festival als bislang größtes in die 28-jährige Geschichte des Jugendkulturpreises NRW eingehen“, heißt es seitens des Veranstalters.