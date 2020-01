Diese Musiker bringen ein Ständchen für Nanni

+ © Othlinghaus Christian und Erkan alias Breddermann wollen Nanni Lange ein Ständchen bringen. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Musiker, die bei Dahlmann sozusagen groß geworden sind, gratulieren an diesem Wochenende live der Lüdenscheider Wirtin Nanni Lange (Dahlmann) zum 40. Jubiläum: Am 8. Januar 1980 stand sie zum ersten Mal hinter dem Tresen der Kneipe in der Grabenstraße.