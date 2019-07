In der Lüdenscheider City: Mann greift Detektiv an

Diebstahl in Rossmann-Drogerie

Lüdenscheid - Ein Mann griff am Donnerstag in der Lüdenscheider Innenstadt einen Detektiv in einer Filiale der Drogerie-Kette Rossmann an. Das Opfer trug Verletzungen davon, behielt aber die Oberhand.