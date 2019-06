Heavens Gate spendet 1200 Euro ans Hospiz

Ein Cent im Fokus

+ © Maximilian Birke Der Chor Heavens Gate und die Hospizleiterin Sabine Große. © Maximilian Birke

Lüdenscheid - Schon am 4. Mai füllte der Chor Heavens Gate mit dem Konzert „My Life Is In Your Hands“ die Kirche St. Josef und Medardus. An dem Tag waren Spenden für das Amalie-Sieveking-Hospiz gesammelt worden, die der Chor nun übergeben hat. Ein Cent spielte dabei eine ganz besondere Rolle.