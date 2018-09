Nach Kauders Niederlage: Beifall von der Lüdenscheider CDU

Lüdenscheid - Nach der Abwahl Volker Kauders als CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender: Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Heider und Ortsunions-Chef Ralf Schwarzkopf äußern sich erfreut über die aktuelle Personalie an der Fraktionsspitze.

„Ralph Brinkhaus ist eine hervorragende Besetzung der Fraktionsspitze. Ich habe seine Wahl unterstützt und freue mich, dass er eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat.“

Mit diesen Worten reagierte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Heider auf die Wahlniederlage Volker Kauders. Von Brinkhaus verspricht sich Heider „mehr Impulse für die politische Arbeit, eine bessere Erkennbarkeit von CDU-Positionen und die Schärfung des Fraktionsprofils gegenüber der Regierung“.

Heider selbst wurde erneut als Beisitzer in den Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt und freute sich über ein gutes Ergebnis mit mehr als 92 Prozent der Stimmen. Es werde keinen Bruch in der Unterstützung der Bundeskanzlerin und der Großen Koalition geben, so der Lüdenscheider Politiker.

Der Chef der Ortsunion, Ralf Schwarzkopf, bewertet Brinkhaus’ Wahl als „super“ und sagte im LN-Gespräch, nun müsse die CDU „die Weichen stellen und sich Gedanken machen, wie es nach Angela Merkel weitergeht“. Wenn man einen Neuanfang wolle, müsse man „irgendwo anfangen“, sagte Schwarzkopf. Der Anfang sei mit Kauders Abwahl nun gemacht.

Der CDU-Vorsitzende bezeichnete Angela Merkel als „Auslaufmodell – das meine ich aber nicht negativ“. Der Forderung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner nach Neuwahlen erteilte Schwarzkopf eine klare Absage. „Das käme gerade toll für die FDP, aber die einzigen, die davon profitieren würden, wären die Vertreter von Rechtsaußen.“

Den neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion schätzt der Ortsunions-Chef als „bodenständiger Typ, als knorriger Westfale, der nie viele Worte macht“, andererseits aber ein „mitreißender Redner“ sei.

Das habe Ralph Brinkhaus auch in Lüdenscheid schon unter Beweis gestellt, unter anderem als Festredner am Tag der Deutschen Einheit.