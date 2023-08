Lüdenscheider CDU beklagt: „Möglicher Bürgermeisterkandidat diskreditiert“

Von: Thomas Machatzke

Von der SPD in die Mangel genommen: Fabian Kesseler. © Machatzke, Thomas

Die SPD nimmt den 1. Beigeordneten Fabian Kesseler nach dessen Regelverstößen in die Mangel. Die CDU wittert dabei eine politische Motivation - ihr potenzieller Bürgermeisterkandidat werde bewusst diskreditiert, sagen die Christdemokraten.

Lüdenscheid – Es hatte am Donnerstag bei der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses im Ratssaal keinen Mangel an Austausch gegeben zu den „schwerwiegenden Verstößen“, die der Bericht der Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss 2021 dem 1. Beigeordneten Fabian Kesseler in der Causa des eigenmächtig abgeschlossenen Vertrages zur Betreuung möglicher Flüchtlinge aus der Ukraine durchs DRK zur Last legte. Alle Fragen waren gleichwohl nicht geklärt.



Dass er von der Absage der ursprünglich vor den Sommerferien geplanten Sitzung des Ausschusses in einem Kurzurlaub erfahren habe, ließ Fabian Kesseler die Mitglieder des Ausschusses wissen. Damit blieb offen, wer die Absage zu verantworten hatte. Tatsächlich ist es dem Vernehmen nach so gewesen, dass Kesseler nach dem Gespräch mit der Zeitung über die Inhalte des Berichts zwar darauf eingewirkt hat, dass dieser Bericht aus dem Ratsinformationssystem genommen wird. Die Entscheidung, die Sitzung des Ausschusses zu verlegen, aber hatten die Ausschussvorsitzende Ramona Ullrich (SPD) und der Rechnungsprüfer Michael Heinrich getroffen.



Das Büro des Bürgermeisters hatte diese Entscheidung weiter kommuniziert. Damit war der Weg geebnet für ein veritables Sommertheater, denn durch die Absage der Sitzung und die Entfernung des Berichts aus dem Internet rückte das Thema – gewollt oder ungewollt – noch mehr in den öffentlichen Fokus. Erst recht nach der Klage der CDU vor dem Verwaltungsgericht. Am Donnerstag beklagte die CDU, dass der politische Gegner diese Klage in die Öffentlichkeit lanciert habe. Die SPD derweil nahm es persönlich, dass sich die Klage gegen die Ausschussvorsitzende Ramona Ullrich gerichtet hatte, auch wenn die CDU betont, Ullrich „nur“ in ihrer Funktion gemeint zu haben.



Es waren die leisen Töne, die vielleicht darauf hindeuteten, dass man die Dinge auch anders hätte auf den Weg bringen können. SPD-Ratsherr Fabian Ferber legte zwar gerade beim Verhalten Kesselers nach Bekanntwerden der Vorwürfe immer wieder den Finger in die Wunde. Andererseits gestand er ein, dass der Stadt letztlich kein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.



Kesseler gestand formale Fehler zwar ein, doch im gleichen Atemzug rechtfertigte er das Vorgehen in der Sache wortreich. Den Vorwurf der fehlenden Gegenleistung für die verabredeten Zahlungen ans DRK versuchte er mit einem Beispiel aus dem Leben des Normalbürgers zu erklären. „Wenn man eine Haftpflichtversicherung abschließt, muss man jedes Jahr bezahlen, auch wenn die Versicherung überhaupt keinen Schaden bezahlen muss.“



Die CDU jedenfalls legte am Freitag, einen Tag nach der Sitzung des Ausschusses, noch einmal eine Stellungnahme der Fraktion nach. „Die Sitzung des RPA machte deutlich, dass die Prüfung zum Jahresabschluss 2021 dazu genutzt wird, den 1. Beigeordneten Fabian Kesseler in seinem Ruf zu beschädigen“, heißt es da, „es ging einigen Beteiligten augenscheinlich vor allem um eines: Fabian Kesseler öffentlich zu diskreditieren und somit einen möglichen Bürgermeisterkandidaten der CDU für die Kommunalwahl in zwei Jahren frühzeitig auszuschalten. (...) Die Beschäftigten haben durch die pragmatische Unterbringung von Geflüchteten Erfolge herbeigeführt, die nicht zuletzt der Bürgermeister Sebastian Wagemeyer öffentlich für sich persönlich verbucht hat. Was uns in der Angelegenheit völlig fehlt, ist ein Bürgermeister, der sich schützend vor sein Personal stellt. Leider hat er sich einmal mehr weggeduckt.“