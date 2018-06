"Schiller's" bald auf Hochglanz poliert

Der Gebäudekomplex an der Freiherr-vom-Stein-Straße / Ecke Schillerstraße, Domizil des Cafés und Hotels „Schiller’s“, wird für mehrere Monate hinter einem Baugerüst verschwinden. Beginn der Sanierung ist für den 2. Juli geplant.

Lüdenscheid - Das Café und Hotel "Schiller's" in der Lüdenscheider Innenstadt steht vor einer grundlegenden Sanierung.

Die Vorfreude ist Marcus Nierhoff (47) anzumerken. „Alle denkmalrechtlichen Genehmigungen sind erteilt, das Konzept steht, es kann losgehen.“

14 Jahre nach dem Kauf des Gebäudekomplexes an der Freiherr-vom-Stein-Straße/Ecke Schillerstraße will der Eigentümer sein Café und Hotel „Schiller’s“, eröffnet 2007, nun endgültig und komplett sanieren. Die Bauarbeiten beginnen am 2. Juli, sollen drei Monate dauern – und bringen zeitweise deutliche Verkehrsbehinderungen mit sich.

Als der Gastwirt das 1890 erbaute Anwesen zusammen mit einem Geschäftspartner erwarb, begann eine mühevolle Zeit des Reparierens, Abstimmens und Planens.

Laut Gutachten unbewohnbar, Nutzung nicht möglich

Der Gebäudeteil Schillerstraße 7, in dessen Ladenlokal im Erdgeschoss unter anderem ein Döner-Imbiss firmierte, entpuppte sich als vermülltes Wrack. „Laut Gutachten unbewohnbar, Nutzung nicht möglich“, erinnert sich Nierhoff. Trotzdem kam ein Abriss für ihn nicht in Frage.

Im Haus Freiherr-vom-Stein-Straße 14 gab es zum Beispiel die Knopf-Boutique oder ein Fotostudio, beide Flächen sind nun in dem Café vereint. Mit viel Aufwand trimmte der Investor die Ausstattung wie Türen, Böden, Fenster oder Treppenhäuser auf den Stil des Baujahres.

Nach und nach modernisierte er Wohnungen in den Obergeschossen und richtete fünf Appartements für seine Hotelgäste ein. Der Zuschnitt der Wohnungen muss aus Gründen des Denkmalschutzes so bleiben, also wird es auch nach der grundlegenden Sanierung keine klassischen Hotelzimmer, sondern sechs weitere Appartements mit Mehrbettbelegung geben.

Die Nachfrage spricht laut Nierhoff dafür, hier junge Familien oder Geschäftspartner heimischer Firmen zu beherbergen. Bis es so weit ist, bleibt eine Menge zu tun.

Dickster Brocken: Komplett neues Dach

Der dickste Brocken dürften die Abtragung und der Neubau des Daches auf dem gesamten Gebäudekomplex werden, samt Entwässerung. Die Erneuerung der stuckverzierten Fassade, das Ersetzen der Holzfenster in den Etagen über dem Café, die Aufarbeitung der restlichen Fenster an der Schillerstraße, dazu die Instandsetzung zweier alter Bleiglasfenster zum Innenhof und Biergarten und weitere Sanierung im Inneren der beiden Häuser – all das soll laut Marcus Nierhoff von heimischen Handwerksbetrieben erledigt werden.

Am Ende wird er, inzwischen alleiniger Eigentümer, inklusive Kaufpreis mehr als 1,2 Millionen Euro in die Immobilie gesteckt haben.

Anfang nächsten Monats soll zunächst das komplette Anwesen eingerüstet werden. Für die Dacharbeiten muss der Bauherr und Gastronom den Haupteingang zu seinem Café schließen. Auf dem Gehweg und einem Teil der Fahrbahn werden dann ein Kranwagen und Container platziert.

Der Notausgang an der Straßenecke fungiert so lange als Hauptein- und ausgang.