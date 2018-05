Wahlen 2020: Dieter Dzewas hält sich Kandidatur offen

Lüdenscheid - Bürgermeister Dieter Dzewas hält sich die Entscheidung darüber, ob er zu den nächsten Kommunalwahlen 2020 noch einmal als Kandidat für das Amt des Stadtoberhauptes antritt, offen.

„Das werde ich im nächsten Jahr entscheiden“, sagte er auf LN-Anfrage. „Die gesundheitliche Verfassung spielt ja auch ein große Rolle. Deshalb möchte ich mich jetzt noch nicht weiter dazu äußern.“

Vom Alter her könnte Dieter Dzewas durchaus wieder antreten. Eine Altersgrenze gibt es seit der Reform der Gemeindeordnung 2007 nicht mehr. Die bis dahin geltende Beschränkung auf 68 Lebensjahre wurde in diesem Zuge abgeschafft. Dzewas wird im Jahr der Kommunalwahl in zwei Jahren 65.

Im Jahr 2014 kam es zu einer ungewöhnlichen Konstellation: Kommunal- und Europawahlen wurden am selben Tag durchgeführt. Die nächste nordrhein-westfälische Kommunalwahl wurde auf das Jahr 2020 festgelegt, die bisher fünfjährige Wahlperiode einmalig um ein Jahr verlängert.

Ziel war es, dass die Wahl der Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister am selben Tag stattfinden können. Die Wahlperiode der im Jahr 2020 gewählten Vertretungen beginnt somit am 1. November 2020 und beträgt dann wieder fünf Jahre.

Das hatte auch den Grund, die Kosten für die Organisation der Wahlen in Grenzen zu halten und wieder auf einen einheitlichen Wahltermin zu kommen.

Dieter Dzewas ist SPD-Mitglied und seit Oktober 2004 Bürgermeister und damit Chef der Stadtverwaltung. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Friedrich-Karl Schmidt (CDU) durch. Bei den Kommunalwahlen 2009 kandidierte er erneut und erreichte 63,1 Prozent der Stimmen. Auch 2014 wurde er – diesmal mit 68,3 Prozent der Stimmen – in seinem Amt bestätigt.

Dzewas ist Vorsitzender des Hauptausschusses und des Rates. Als Verwaltungschef bereitet er laut Gemeindeordnung die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor. Er führt diese Beschlüsse und Entscheidungen sowie Weisungen unter der Kontrolle des Rates und in Verantwortung ihm gegenüber durch.