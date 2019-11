Rückkehr ins Tatort-Team: Wird Björn Meyer der neue Kommissar in Münster?

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Björn Meyer kehrt zurück an die Seite der Münsteraner Tatort-Kommissare Professor Boerne (Jan Josef Liefers) und Kommissar Thiel (Axel Prahl).

Kürzlich schrieb der 30-Jährige auf seiner Facebook-Seite: „Uuuund Bitte... Drehstart beim Tatort Münster“ und teilte ein Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Tatort-Team aus Münster zu sehen ist.

Nun bestätigte auch Jan Kruse als Produzent des Films: „Björn Meyer spielt in der aktuellen Folge Tatort Limbus mit“, wie die zuständige Presseabteilung schrieb. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und dauern noch bis Mitte Dezember. Erscheinen soll die Folge nächstes Jahr im Ersten. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Lob für den ersten Auftritt

Bereits im März war der 30-Jährige in der Folge „Spieglein, Spieglein“ als Kommissar Mirko Schrader, der als Urlaubsvertretung für die Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) einsprang, zu sehen und erntete seitens der Medien jede Menge Lob für seine Rolle.

Knapp 14 Millionen Menschen verfolgten die Sendung. Damit war die Folge Anfang des Jahres der zweiterfolgreichste Tatort aller Zeiten. Ob Björn Meyer, der heute in Hamburg lebt, in weiteren Folgen zu sehen sein wird, sei allerdings noch nicht absehbar, sagt Produzent Kruse. Auch zu seiner Rolle im „Limbus“-Tatort ist bislang nichts bekannt. In den Besetzungslisten der nächsten Münster-Tatorte taucht Björn Meyer nicht auf.

Darum geht`s im Limbus-Tatort

Zur Handlung schreibt Das Erste: „Nach einem Abendessen mit seinen engsten Kollegen erleidet Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) auf seinem Weg in den Urlaub einen katastrophalen Autounfall. Schwer verletzt wird er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte auf der Intensivstation um sein Leben ringen.

Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) kommt die Sache direkt verdächtig vor – sein Bauchgefühl sagt ihm, dass mit Boernes Unfall etwas nicht stimmt. War es in Wahrheit ein Mordversuch?“ Doch Thiel werden die Ermittlungen an dem Fall verboten – von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann). „Was ihn naturgemäß nicht davon abhält, auf eigene Faust zu recherchieren“, heißt es in der Beschreibung.

Hier gibt`s mehr Fotos des Tatort-Teams

Doch Unterstützung erhalte Thiel von Boernes Urlaubsvertretung: Dr. Jens Jacoby (Hans Löw). „Ein junger [...] Kollege, der gerade frisch aus Brasilien zurückgekehrt ist. Schnell gewinnt er Silke ,Alberich‘ Hallers (ChrisTine Urspruch) Sympathie, und gemeinsam suchen die beiden an Thiels Seite nach der Wahrheit.“