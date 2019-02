Möbel aus Pappe: Lüdenscheider VHS bietet kreative Kurse an

Lüdenscheid – Das erste Halbjahr 2019 an der VHS Lüdenscheid bietet Workshops und Seminare rund um Kultur und Kreativität. Anita Martin (VHS) sowie Stefanie Schröder, seit Herbst 2018 Dozentin an der VHS, stellten einige dieser Angebote vor.

Lüdenscheid – Das erste Halbjahr 2019 an der VHS Lüdenscheid bietet Workshops und Seminare rund um Kultur und Kreativität. Anita Martin (VHS) sowie Stefanie Schröder, seit Herbst 2018 Dozentin an der VHS, stellten einige dieser Angebote vor. In der Reihe „Literatur am Vormittag“ möchte Stefanie Schröder über die zahlreichen Unterarten des Kriminalromans sprechen: „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber natürlich können die Teilnehmer auch ihren Lieblingskrimi mitbringen.“

Wer dagegen selbst Geschichten oder Romane schreiben möchte, wäre beim Kurs „Schreiben wie die Profis“, ebenfalls unter der Leitung von Stefanie Schröder, gut aufgehoben. Dieser wird jedoch voraussichtlich aufgrund der bisher noch recht verhaltenen Nachfrage erst im zweiten Halbjahr 2019 stattfinden.

"Pop-Art" und eine mobile Schmiede

Neben der Literatur baut Stefanie Schröder auch leidenschaftlich gern Möbel aus Pappe und möchte diese Technik, bei der überwiegend mit Material aus Umzugskartons und der Heißklebepistole gearbeitet wird, auch anderen kreativen Menschen näher bringen. Auch dieses Angebot ist auf vier Abende ausgerichtet und beginnt am Montag, 25. Februar.

Das Thema „Pop-Art“ hat es dagegen dem pensionierten Lehrer Peter Meier angetan. Er bietet zum Thema unter anderem einen Workshop im Museum Ludwig in Köln an, die Museumsfahrt findet am Samstag, 23. Februar, statt.

Zwei weitere Workshops, bei denen Lüdenscheider Motive in Pop-Art-Kunstwerken umgesetzt werden, folgen unter gleicher Leitung am Samstag, 7. März, sowie am Samstag, 7. April. Heiß wird es für alle, die an dem Angebot „Feuer und Eisen – Ein Schmiedekurs für Kunst und Handwerk“ mit Bernd Bannach teilnehmen. In seiner mobilen Schmiede arbeiten die Teilnehmer nach einer Einführung zunächst an Probestücken. Der Workshop, bei dem die Teilnehmer schnell eigenen Schmuck, Skulpturen oder Windspiele produzieren, findet im Juni statt.