Hygiene-Ampel: Betriebe klagen über mehr Arbeit

Lüdenscheid - Mit rot, gelb oder grün werden Lebensmittelbetriebe in etwa drei Jahren gekennzeichnet sein. Denn dann sind die Unternehmen nach einem neuen Gesetz zur Lebensmittelkontrolle – die Hygiene-Ampel – dazu verpflichtet, ihre Hygienestandards offenzulegen. Was ändert das für die Betriebe?

An den rund 3300 Kontrollen pro Jahr im Märkischen Kreis werde sich laut Presseprecher Hendrik Klein nichts ändern. Und auch um die circa 2700 Betriebe, die es kreisweit gibt, mache er sich keine Sorgen: „Ich kann mich an keine Schließung erinnern.“

„Positiv ist, dass wir ein funktionierendes Kontrollsystem für Hygiene haben“, sagt Lars Martin, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Westfalen. Das sei es dann aber auch schon mit positiven Aspekten. „Es ist ein Gesetz, das ohne Not gemacht wurde.“ Denn Hygiene sei kein Problem in NRW. „Und wenn ein Betrieb nicht ordentlich arbeitet oder sauber ist, gehört keine rote Ampel an die Tür“, betont Martin. Man müsse solch einen Betrieb direkt schließen.

Ein weiteres Problem sieht Lars Martin in der Transparenz – die ist seiner Ansicht nach nicht vorhanden. „Die Gäste wissen nicht, was hinter den jeweiligen Farben steht.“ Beispielsweise könne ein vier Millimeter großes Bohrloch schon ein hygienischer Mangel sein. „Die Kunden kennen die Gründe aber nicht“, sagt Christoph Geier, Juniorchef der Fleischerei Geier. „Die Kontrollen haben keine festen Kriterien“, merkt Lars Martin außerdem an. „Es gibt keinen objektiven Kriterienkatalog.“

Nach der dreijährigen Probezeit soll die jeweilige Ampelfarbe noch vor Betreten der Betriebe sichtbar für die Kunden und Gäste sein, wahrscheinlich Anfang 2020. Restaurants müssen dafür beispielsweise Platz in ihren Schaukästen schaffen, doch die Speisekarte sei ebenfalls Vorschrift, sagt Martin. Daher müssen dann größere Kästen her, die kosten wiederum Geld. Im Gesetz heißt es, dass keine zusätzlichen Kosten durch die Hygiene-Ampel aufkommen sollen. „Blödsinn“, findet Martin.

„Auf verpackten Lebensmitteln wird die Ampelfarbe des Betriebs nicht vermerkt“, bemerkt Geier. Wenn ein Unternehmen also seine produzierten Lebensmittel an Supermärkte liefert, sei für die Käufer nicht ersichtlich, wie der Betrieb bei der Lebensmittelkontrolle abgeschnitten hat.

Der bürokratische Aufwand, der durch die Hygiene-Ampel hinzukommt, stößt bei den Betroffenen auf Unmut. „Es bereitet mir große Sorgen, ob ich das zeitlich erfüllen kann“, sagt Thomas Engelhardt, Inhaber der Bäckerei Engelhardt. „Es wird immer gesagt, dass es weniger Papierkram werden soll, aber es wird immer mehr.“ Lars Martin findet: „Die Dokumentation bringt die Betriebe um und klaut die Kreativität.“