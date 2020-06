"Alarmstufe Rot" bei den Veranstaltern

Bundesweite Aktion

Die Phänomenta im Rotlicht - diesmal stand die Farbe für den drohenden Untergang einer ganzen Branche.

Lüdenscheid – 9000 Gebäude in 1500 Städten – in der Nacht zu Dienstag sah die Republik rot. Auch in Lüdenscheid hinterließ die „Night of Light“ der Veranstaltungsbranche Spuren. „Alarmstufe rot“ hieß es an der Phänomenta, an der Schützenhalle am Loh und an der Lösenbacher Landstraße, an der die Veranstaltungstechniker von Sound of Centuries betriebstechnisch zuhause sind.