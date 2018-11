Lüdenscheider Behindertenführer: Wenn, dann nur digital

Barrierefrei-Siegel an einem Hotel in Kleve. Ein Behindertenführer für eine Stadt führt solche barrierefrei zugänglichen Gebäude auf.

Lüdenscheid - Hauptsache immer aktuell: Wenn Lüdenscheid einen Behindertenführer zu barrierefreien öffentlichen Gebäuden bekommt, wird das nur digital funktionieren. Das ist der Plan.

Die Anfrage einer Rollstuhlfahrerin hat Bewegung in das Thema Behindertenführer gebracht. Doch bei aller Freude, die darüber bei der jüngsten Sitzung der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen herrschte, so blieb auch Skepsis: „Man sollte sich keine Illusionen machen: Nur wegen des Behindertenführers werden die Hotels in Lüdenscheid nicht barrierefrei“, sagte Gremiumsmitglied Thomas Cordt, Leiter des Johannes-Busch-Wohnverbundes.

Die Tatsache, dass sich die CDU des Themas angenommen hat und die Verwaltung nun prüfen soll, inwieweit es Unterstützung bei der Erstellung geben kann – personell und finanziell – veranlasst das Gremium, das bislang erarbeitete Konzept für einen Behindertenführer auszuformulieren und dem Rat vor der Januarsitzung vorzulegen.

Einig sei man sich inzwischen, dass er IT-basiert sein müsse, so Cordt: „Wir sind ganz weg davon, ein Druckerzeugnis vorzulegen.“ Auch Michael Wülfrath (FDP) plädierte für einen unkomplizierten und nachhaltigen Behindertenführer. Dass mit Piktorgrammen und Vorlesefunktionen gearbeitet werden müsse, wurde als selbstverständlich erachtet.

Auch in ein weiteres Dauerthema kommt Bewegung: Im Zuge einer Sanierung des Bürgerforum-Fußbodens werde mit der Verlegung des Taktilen Leitsystems im Rathaus begonnen, teilte Monika Schwanz mit, ehrenamtliche Behindertenbeauftragte und Vorsitzende des Gremiums.

Weitere Punkte auf der Mitteilungsliste: Die Stufe vor der VHS wird demnächst mit einer eigens angefertigten Rampe überfahrbar werden, bis die Altstadtsanierung eine endgültige Lösung ermöglicht. Zum Sanierungsablauf habe es bei der November-Sitzung des Altstadtbeirates Infos gegeben. „Das wird nicht ohne Behinderungen abgehen“, so Monika Schwanz – auch wenn es abschnittsweise vorangehen soll.

Umgestaltung Grünanlage im Honsel: Hier habe man „alles was nötig ist“, aufgezeigt, „damit auch blinde Menschen da durchfinden“. Über ein neues Beratungsangebot EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) erfuhr das Gremium ebenfalls Näheres (Geschäftsstelle Friedrichstraße 27, www.teilhabeberatung.de).

