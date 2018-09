Lüdenscheider Baustellenchaos: Das sagen die User

Reaktionen im Netz

+ © Nougrigat Die Lüdenscheider City, ein einziges Labyrinth? Dieser Bilderwitz kursiert derzeit im Netz. © Nougrigat

Lüdenscheid - Ist es mit den Baustellen in Lüdenscheid wirklich so schlimm oder doch alles nur halb so wild? Das haben wir per Facebook gefragt. Viele haben geantwortet. Es gibt reichlich Kritik - aber nicht nur.