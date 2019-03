Nach 30 Jahren AC/DC und Bob Dylan: "Two Much" sagt laut Servus

Abschied vor 200 Gästen

Two Much spielte vor 200 Gästen im Dahlmann-Saal das Abschiedskonzert. © Görlitzer

Lüdenscheid – „Bleibt wie ihr seid, ihr seid alle noch jung.“ Mit diesen Worten an die Fans leitete Jochen Jandek das Finale des großen Abschiedskonzerts von Two Much ein – und als nächstes erklangen „Highway to Hell“ von AC/DC und „Knockin‘ on heaven‘s door“, im Original von Bob Dylan, in bewährter Two-Much-Marnier mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und dem Gesang von Jandek.