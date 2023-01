Lüdenscheider Ballett-Lehrerin nimmt Abschied nach 30 Jahren

Ein letztes gemeinsames Training: Nachdem sie sich im vergangenen Mai das Sprunggelenk gleich mehrfach gebrochen hatte, fiel Susanne Langmann (hinten Mitte) als Ballett-Lehrerin bei den Turbo-Schnecken aus. Ende des Jahres wurde sie offiziell nach mehr als 30 Jahren verabschiedet. © Frank Zacharias

Mehr als drei Jahrzehnte unterrichtete sie in Lüdenscheid Ballett, nun musste Susanne Langmann ihre Schüler an eine Nachfolgerin übergeben. Ein unglücklicher Schritt im Mai machte das Training unmöglich. Der Abschied war emotional.

Lüdenscheid – Susanne Langmann sitzt in ihrem Esszimmer. Vor ihr auf dem Tisch stapeln sich Ordner, ausgedruckte und ausgeschnittene Artikel, Fotos, kleine Dankeskarten und vieles mehr. Es sind Erinnerungen an mehr als 30 Jahre Selbstständigkeit als Ballettlehrerin, zuletzt auch bei den Lüdenscheider Turbo-Schnecken.

In Lüdenscheid ist Susanne Langmann auch unter den Namen Langmann-Bernhagen und Langmann-Eyer bekannt. Zweimal war sie verheiratet, macht daraus kein Geheimnis. Was jedoch seit ihrer Kindheit fast durchgängig ein fester Bestandteil ihres Lebens geblieben ist, ist das Tanzen. Vom Kinderballett in Hagen über Theater-Engagements in Oberhausen, Hildesheim und Darmstadt bis zum regelmäßigen Unterricht in Lüdenscheid und schließlich der Gründung der Tanz-Etage in Hohenlimburg – abgesehen von einer Ausbildung zur Bürokauffrau und einem kurzen Abstecher in einen Bürojob hat die 72-Jährige nie etwas anderes gemacht. Ein Schicksalsschlag im Mai zwang sie jetzt dazu, ihre Lüdenscheider Schützlinge an eine Nachfolgerin abzugeben und auch in der eigenen Ballettschule kürzerzutreten.

Zum Abschied überreichten die Schüler Geschenke und ein selbst gestaltetes Buch voller Erinnerungen und positiven Wünschen für die Zukunft. © Frank Zacharias

„Das war am 21. Mai“, erzählt Langmann. Beim Pferdefüttern tritt sie ungünstig in ein Loch, das Sprunggelenk ist dreimal gebrochen. Es schließen sich 19 Tage Kurzzeitpflege und ein langer Genesungsweg an, in Lüdenscheid übernimmt Julia Schuliers das Training. Mittlerweile ist Langmann zumindest wieder auf den Beinen, die fünf Ballettstunden bei den Turbo-Schnecken mit insgesamt etwa 100 Schülern jeden Freitag nahm sie allerdings nicht wieder auf. Stattdessen folgte Ende des Jahres ein tränenreicher Abschied.

Die Kinder sollen sich bewegen, Spaß haben und eine Haltung entwickeln. Dafür reichen Leggins, T-Shirt und Stoppersocken.

Nach Lüdenscheid verschlägt es die damals 37-jährige Susanne Langmann 1987 als Dozentin für Ballett und Gymnastik an der Volkshochschule. 1991 gründet sie in Hohenlimburg ihre eigene Ballettschule und unterrichtet wenig später bei der DJK Eintracht Lüdenscheid Ballett. „Da sollte 2013 dann jemand jüngeres übernehmen“, erinnert sich Langmann zurück. Nicht nur für sie eine schlechte Nachricht, auch viele ihrer Schüler und deren Eltern wollten sich nicht von der sympathischen Lehrerin trennen. „Die Mütter haben sich bemüht, mich irgendwie privat zu erhalten und haben nach verfügbaren Hallen für den Unterricht gesucht“, erinnert sich Langmann. „Und dann hat mich die Frau Klein aufgenommen.“ Dank der Zusammenarbeit mit Brigitte Klein und den Turbo-Schnecken wurde das Training fortan im Schneckenhaus ermöglicht. „Die Trainingsmöglichkeiten da sind ein Traum. Eine große Halle, Spiegel und eine variable Stange. Die Kinder sind alle mitgekommen, das hat die DJK nicht bedacht“, sagt sie und klingt ein bisschen stolz dabei. Überhaupt zieht sich die persönliche Bindung zu den Schülern wie ein roter Faden durch ihre Karriere als Ballett-Lehrerin. Einige seien sogar noch aus den VHS-Zeiten vor mehr als 30 Jahren dabei. In ihrer Ballettschule in Hohenlimburg kommen mittlerweile immer mehr Kinder ehemaliger Schüler in den Unterricht.

Nicht nur Ballett unterrichtet

Und unterrichtet wird dort bei Weitem nicht nur Ballett. Da wird auch mal über Probleme oder die berufliche Zukunft gesprochen. „Mich interessiert ja auch, was die Kinder so machen. Ich würde ihnen niemals von irgendwas abraten, aber frage dann vielleicht, ob dieser Weg wirklich das ist, was sie sich wünschen“, erzählt Langmann.

Für das Leben lernten ihre Schüler sicherlich auch in den zahlreichen Aufführungen, die sie mit ihrer Ballettschule veranstaltete. Fünfmal trat sie sogar mit ihren Schützlingen im Kulturhaus auf. „Das war regelrecht gigantisch. Was die Aufführungen angeht, muss ich mich wirklich nicht verstecken“, sagt Langmann und die vielen Aufmerksamkeiten und Danksagungen ihrer Schüler und deren Angehörigen geben ihr Recht: „Manchmal war nach so einer Aufführung mein Auto voll mit Blumen und Geschenken“, erinnert sie sich.

Jeder beim Training willkommen

Auch im Schneckenhaus verabschiedete man sich nach bis zu drei gemeinsamen Jahrzehnten nicht mit leeren Händen. In einem Buch hielten die Schüler Fotos und liebe Worte an ihre Ballettlehrerin fest. Zu Hause blättert Susanne Langmann darin und erzählt von ihren Schülern, von gemeinsamen Erinnerungen, Schicksalsschlägen und Besonderheiten. Bei ihr war jeder Mensch, der Spaß am Ballett hatte, willkommen. Egal, welche Figur, egal ob mit oder ohne Behinderung, egal ob der Dutt perfekt saß und egal mit welcher Kleidung. „Das sind alles Äußerlichkeiten, darauf kommt es nicht an. Die Kinder sollen sich bewegen, Spaß haben und eine Haltung entwickeln. Dafür reichen Leggins, T-Shirt und Stoppersocken“, findet Langmann.

Der liebevolle Umgang zahlt sich aus. Auch Schüler, die mit dem regelmäßigen Training aufgehört haben, schauen hin und wieder vorbei. Genauso will es Langmann jetzt auch handhaben. „Ich muss ja gucken, ob Julia das so richtig macht“, scherzt sie. Der persönliche Kontakt, sowohl zu ihrer Nachfolgerin als auch zu ihren ehemaligen Schülern, bleibe ohnehin bestehen.