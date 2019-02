Festgehalten und getreten: Lüdenscheider von drei Männern überfallen

Dortmund - Ein 21-Jähriger aus Lüdenscheid wurde in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofes ausgeraubt. Die Täter waren in der Überzahl und hielten ihn fest.

Der Lüdenscheider wurde in der Nacht zu Sonntag von drei Männern ausgeraubt. Er war nach Angaben der Polizei zwischen 3 und 4 Uhr zu Fuß in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Vom Hauptbahnhof aus lief er die Katharinenstraße entlang. In Höhe der Schmiedingstraße wurde er plötzlich von drei Personen angegangen.

Zwei von ihnen hielten ihn fest, während die dritte Person ihn nach Wertgegenständen durchsuchte. Seine anfängliche Gegenwehr quittierte einer der Täter mit einem Tritt gegen das Bein.

Kurz danach flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die Männer werden wie folgt beschrieben: alle zwischen 180 und 185 cm groß und 22 bis 25 Jahre alt, von dünner Statur und vermutlich afrikanischer Herkunft, alle hatten kurze schwarze Haare und trugen weite Kleidung. Einer der Täter trug eine rote Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa