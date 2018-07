Lüdenscheider Automobilzulieferer Gerhardi: 1. Spatenstich für Neubau auf Rosmart

Lüdenscheid - Für den Automobilzulieferer Gerhardi Kunststofftechnik ist es eine strategische Entscheidung und ein Bekenntnis zur Region: Mit dem 1. Spatenstich im Gewerbegebiet Rosmart sichert das Unternehmen langfristig rund 450 Arbeitsplätze im Märkischen Kreis.

Die letzten Genehmigungen lagen seit wenigen Stunden vor, daher konnte die Gerhardi-Geschäftsführung beruhigt zum Spaten greifen, dem Symbol für den Baubeginn auf Rosmart.

Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investiert der traditionsreiche Lüdenscheider Automobilzulieferer in den Neubau auf einem 60 000 Quadratmeter-Grundstück. Die Entscheidung für einen Neubau in der Region und der Bau selbst sind geprägt von hohem Zeitdruck.

Man habe, so sagt einer der Gerhardi-Geschäftsführer, Thomas Dinter, durch den Brand am Standort Werdohl-Dresel am 3. November letzten Jahres schnell handeln müssen. Auch angesichts des zunehmenden Kostendrucks und der schwierigen Innenstadtlage in Lüdenscheid an der Loher Straße sei letztlich die Entscheidung für die Rosmart als „Standort mit Perspektive“ gefallen.

Das bedeute, dass man Teile der Produktion aus Lüdenscheid und Werdohl auf Rosmart konzentrieren werde. Lüdenscheid bleibe auf lange Sicht Verwaltungssitz; in Werdohl wolle man mit rund 80 Mitarbeitern die Ersatzteilmontage konzentrieren sowie Lagerhaltung, aber keine Galvanik mehr.

Die entsteht im Märkischen Gewerbepark Rosmart nun neu, fast ausschließlich mithilfe von Bauunternehmen aus Südwestfalen. 18 000 Quadratmeter Produktionsfläche mit Kunststoffspritzguss, Galvanik, Montage und Hochregallager sollen bis Ende 2019 fertig sein.

Langfristig würden dadurch rund 450 Arbeitsplätze im Märkischen Kreis gesichert.

Vorteil des Neubaus sei, so erläutert Gerhardi-Geschäftsführer Reinhard Hoffmann, dass man durch Einsatz modernster Methoden die Abfall- und Entsorgungsmengen dramatisch reduzieren könne. Dank spezieller Technologien lasse sich über Regenerationsverfahren vieles wieder zurückführen in den Kreislauf.

„Über die Hälfte des Invests fließt in die Produktionstechnik“, ergänzt Architektin Silke Mikler-Fahl. Der Neubau in schwieriger Topographie sei zukunftsorientiert, smart, energieeffizient und von hoher Nachhaltigkeitsqualität geprägt. Dass man unter extrem großem Zeitdruck stehe, sei eine zusätzliche Herausforderung: „Das passiert in Formel 1-Geschwindigkeit.“

Landrat Thomas Gemke sowie die Bürgermeister der drei Rosmart-Kommunen Dr. Andreas Hollstein (Altena), Dieter Dzewas (Lüdenscheid) und Silvia Voßloh (Werdohl) würdigten die Gerhardi-Entscheidung in ihren Grußworten zum 1. Spatenstich als Bekenntnis zur Region und „gutes Ereignis für den ganzen Märkischen Kreis“ (Landrat Gemke) – und nahmen zugleich die Aussicht auf das nächste Grundstücksgeschäft mit: Per Handschlag bekundeten die Gerhardi-Geschäftsführer Interesse an weiteren 15 000 Quadratmetern in nächster Nähe.