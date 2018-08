Warten auf Entschädigung 

Lüdenscheid - Hanns-Günther Otto geht’s nicht in erster Linie um das Geld, sagt er, sondern ums Prinzip. Er hat als ehemaliger sowjetischer Kriegsgefangener Anspruch auf Entschädigung. Doch die lässt auf sich warten.

16 Jahre jung war Otto, als er nach dem Ende des 2. Weltkrieges unverschuldet zum Spielball der Amerikaner und Russen wurde. Der gebürtige Breslauer war als Flüchtling dem Reichsarbeitsdienst zugeteilt worden.

Als er nach dem Krieg zunächst in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, entließen ihn die Amerikaner kurz darauf in ein russisches Kriegsgefangenenlager in der Ukraine. Dort schuftete der junge Mann fünf Jahre in einem Bergwerk.

„Ich bin in den Schächten vor Kohle gewesen und da auf allen vieren herumgerutscht. 200 Gramm Maisbrot gab es pro Tag und eine Wassersuppe mit Graupen oder Hirse“, erinnert sich der heute 90-Jährige.

Stark geschwächt von der harten Arbeit wurde er 1949 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und zog zu seinen Eltern nach Rönkhausen bei Finnentrop. „Mein Vater war Oberinspektor bei der Allianz und auch Vertreter in Lüdenscheid. In der Nähe habe ich so Arbeit in einer Schraubenfirma bekommen. Aber mein Körper war zu schwach für die schwere Schlepperei.“

Hanns-Günther Otto wurde Busfahrer bei der Mark Sauerland, wo er bis 1964 arbeitete. Als Busfahrer lernte er seine Frau kennen, die Kellnerin in der Gaststätte „Zur Worth“ war. Er übernahm die Kneipe und blieb dem Gewerbe treu.

Als sich die Möglichkeit ergab, pachtete er den „Danziger Krug“. Die fünf Kegelbahnen waren eine Zeit lang der Renner. Doch das Interesse ließ nach. Die Zeiten wurden immer schwieriger. Nach 31 Jahren als Gastronom meldete er 2005 Insolvenz an. Seine Frau erlitt einen Schlaganfall. „Auch mein Leben stand schon einmal auf der Kippe.“

Heute leben die beiden im Betreuten Wohnen bei den Johannitern an der Philippstraße. „Beim Bingospielen kam das Thema Entschädigung für Kriegsgefangene auf. ‘Da hast du doch auch Anspruch drauf’, sagte jemand aus der Runde.“ Die Große Koalition hatte 2015 beschlossen, sowjetische Kriegsgefangene für ihr Leid zu entschädigen. Sie sollten jeweils 2500 Euro erhalten.

„Ich habe den Antrag im Dezember 2017 kurz vor Ende der Frist bei der Stadt gestellt, aber bis heute nichts gehört.“ Jens Trimpop vom zuständigen Fachdienst der Stadt Lüdenscheid, hat den Antrag an das Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, weitergeleitet. „Dort sitzt die bearbeitende Behörde. Wir leiten nur weiter.“

Auf LN-Anfrage kam von dort bisher keine Antwort. Jens Trimpop weiß, dass in Hamm mehr als 1000 Anträge eingegangen sind. Eine Eingangsbescheinigung des Antrags liege vor, sagt er. Hanns-Günther Otto ist der einzige Antragsteller aus Lüdenscheid. Die Zeit läuft ihm davon.