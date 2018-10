Ohrfeige auf einer Schülerparty - das ist die Strafe

Lüdenscheid - Ein mehrfach vorbestrafter 21-Jähriger hat bei einer Schülerparty ein Mädchen geohrfeigt. Das Gericht hat jetzt das Urteil gesprochen.

Wenn er einen über den Durst getrunken hat, weiß er offenbar nicht mehr, was er tut. Jedenfalls behauptet er vor Gericht, er könne sich an nichts mehr erinnern.

Die Dame von der Jugendgerichtshilfe sagt: „Er schämt sich, wenn er von fremden Menschen so was hört.“ Es passierte am 9. März bei einer Schülerfete im Alternativen Jugend- und Kulturzentrum (AJZ) in der ehemaligen Berg-Chemie an der Altenaer Straße.

Der Staatsanwalt wirft dem 21-Jährigen vor, ein Mädchen geohrfeigt zu haben. „Ich kann nix dazu sagen“, meint der hagere Mann kleinlaut. „Wie ich später mitgekriegt habe, habe ich ihr wohl ins Gesicht geschlagen. Mehr weiß ich nicht.“

Ein Polizist erinnert sich an den Einsatz. Er war mit Kollegen vor Ort, weil die Stimmung „ziemlich aufgeheizt war.“ Die Party habe sich plötzlich aufgelöst, alle Gäste seien gleichzeitig rausgelaufen. „Der Angeklagte hat rumgebrüllt: Ich schlage euch alle kaputt.“ Er kriegt einen Platzverweis.

Auf der Hochstraße sehen die Beamten ihn wieder. Er habe ihnen einen Stinkefinger gezeigt und sie als Hurensöhne bezeichnet, sagt der Zeuge. Die Nacht endet für den 21-Jährigen in der Ausnüchterungszelle in Plettenberg. „Unsere Zellen an der Bahnhofstraße waren alle belegt.“

Strafrichter Thomas Kabus will von dem Angeklagten wissen, was er davon mitbekommen hat. Antwort: „Nichts. Erst als ich morgens in der Zelle wach geworden bin.“ Zur Tatzeit hatte er knapp 1,5 Promille intus.

Die Polizisten kehren zum AJZ zurück – und erfahren von der Ohrfeige. Das Verfahren wegen Körperverletzung läuft an.

Seit dem Vorfall, sagt der vorbestrafte Angeklagte, trinke er keinen Alkohol mehr. Die Sozialarbeiterin sagt, der Klient sei ernsthaft bemüht, seinem Leben eine Wende zu geben. „Er hat sich Arbeit gesucht.“ Sie sehe eine Reifeverzögerung und bitte daher um Anwendung von Jugendstrafrecht.

Der Staatsanwalt beantragt eine Verwarnung und eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro. Richter Kabus folgt dem Antrag. Die Geldbuße ist bis zum 1. Februar an die Opferschutz-Organisation Weißer Ring zu überweisen.