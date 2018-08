Amtsgericht: Teure Folgen einer Unfallflucht

Lüdenscheid - Das Amtsgericht hat eine Krankenschwester wegen Unfallflucht zu einer Geldstrafe und Sperre der Fahrerlaubnis verurteilt.

Seine Mandantin habe „Bockmist gemacht“, sagt Rechtsanwalt Harald Kröning aus Attendorn. Sie sei naiv gewesen, sie bedaure die Unfallflucht, „aber sie ist unvorbelastet“.

Insofern sei ein sechsmonatiges Fahrverbot „außerordentlich überzogen“. Er regt die Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen an.

Doch da beißt der Jurist bei Strafrichterin Kristina Thies auf Granit. Die 41-jährige Krankenschwester auf der Anklagebank hat am 26. Februar auf dem Klinikgelände so ziemlich alles verkehrt gemacht.

Erst blockiert sie den Parkplatz eines Arztes. Der wiederum parkt ihren VW Polo kurzerhand zu. Dann versucht sie, über einen dicken Schneehaufen aus der Lücke zu rangieren und rammt dabei das Auto des Doktors: 1669,50 Euro Sachschaden.

Zeugen machen die Fahrerin auf den Schaden aufmerksam. Doch die Krankenschwester, sagt die Staatsanwältin „furzt“ die Zeugen an, sie sollten sich „um ihren eigenen Dreck kümmern“ – und fährt davon.

Und als ob das noch nicht genug sei, fährt sie am nächsten Tag zur Polizei, deutet auf die Delle an ihrem Wagen und will Strafanzeige erstatten, wegen Unfallflucht. Da liegt die Strafanzeige gegen sie aber schon vor, und der Polizist ist kurz davor, gegen die 41-Jährige Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat zu erstatten.

Zur Richterin sagt die Krankenschwester unter Tränen: „Ich habe den Schaden gar nicht auf mein Ausparkmanöver zurückgeführt.“ Es tue ihr wirklich leid, aber sie brauche ihren Führerschein, um zur Arbeit zu kommen.

Die Vertreterin der Anklage sagt, sechs Monate Fahrverbot, das sei angesichts dieses Verhaltens schon „ein Geschenk“. Aber unter drei Monate lasse sie sich nicht runterhandeln. Das Urteil ergeht entsprechend: 1800 Euro Geldstrafe, 35 Euro Bußgeld, drei Monate Sperre der Fahrerlaubnis.