Aleviten laden Bedürftige zum Weihnachtsessen

Lüdenscheid - Es soll ein unbeschwerter Nachmittag für die Ärmsten der Gesellschaft werden: Für den 23. Dezember lädt die Lüdenscheider Aleviten-Gemeinde Bedürftige in der Stadt zu einer gemeinsamen Mahlzeit ein. Ort des Geschehens ist das alevitische Gemeindezentrum am Grünewald 2b. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Herkunft, Nationalität und Religionszugehörigkeit sollen bei der Zusammenkunft keine Rolle spielen. „Wir wollen bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude machen. Es geht darum, miteinander zu teilen.“

So äußerte sich Aygül Erdogan im LN-Gespräch zu der humanitären Geste. Erdogan ist Vorstandssekretärin der Aleviten-Gemeinde und maßgeblich an der Organisation besagten Nachmittags beteiligt. Erstmals hatten die Aleviten – sie gelten als weltoffene und gesellschaftlich engagierte Muslime – im vergangenen Jahr Bergstädter Obdachlose und Bedürftige zu einem Weihnachtsessen gebeten. Die Offerte war damals gut angenommen worden. Daher nun auch die Neuauflage. Laut Aygül Erdogan soll sich das Angebot in Zukunft möglichst etablieren.

Willkommen sind an jenem Samstag vor Heiligabend Lüdenscheider Obdachlose ebenso wie materiell mittellose Geflüchtete. Der Obdachlosen-Freundeskreis Lüdenscheid unterstützt die Aktion und hat sein Kommen mit rund 50 Wohnungslosen bereits angekündigt. Und in örtlichen Übergangsheimen für Geflüchtete will Aygül Erdogan noch entsprechende Info-Zettel aushängen.

Die Gäste erwartet ein typisch türkisches Essen – eine Fleischpfanne mit Reis und Salat. Danach locken noch Süßspeisen. Die kompletten Kosten übernimmt die Gemeinde der Aleviten.