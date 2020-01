Für AC/DC-Fans aus aller Welt: Big Balls rocken im Brauhaus

+ © Othlinghaus Der Fanclub hat sich einige Unterstützer ins Boot geholt. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Der Todestag von Bon Scott, dem legendären Frontmann der australischen Hardrock-Formation AC/DC, jährt sich am 19. Februar 2020 zum 40. Mal. Kurz davor, am Freitag, 14. Februar, und Samstag, 15. Februar, feiert der AC/DC Dynamite Fanclub seine 9. „Dynamite Old School Fan Club Party“, und zwar in einer neuen Gaststätte, dem Brauhaus Schillerbad.