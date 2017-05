Lüdenscheider (25) nach schadenfrohem Facebook-Post im Gefängnis

Lüdenscheid - Der Weg zu dieser Festnahme ist an Kuriosität wohl kaum zu überbieten. Auf der Jagd nach "Likes" postete ein 25-jähriger Lüdenscheider ein Foto eines Verkehrsunfalls auf Facebook. Die nächsten vier Monate verbringt er nun in Haft.

Diesen Facebook-Post hätte sich ein Mann aus Lüdenscheid wohl besser gespart. Ohne ihn, würde er wohl noch in Freiheit leben.

Um 20.20 Uhr postete der 25-Jährige am Samstagabend das Foto eines Verkehrsunfalls an der Ecke Friedrichstraße/Bahnhofstraße in die Facebook-Gruppe "Du bist Lüdenscheider, wenn...". Ungewöhnlich an diesem Unfall: ein Streifenwagen der Polizei war beteiligt. Wohl nicht ohne einen gewissen Hintergedanken veranlasste dies den Mann dazu, den Post mit einem lachenden Smiley zu versehen.

Polizist wird auf Unfallfoto aufmerksam

Dabei hatte er vermutlich nicht bedacht, dass sein "Werk" auch von Personen gesehen werden konnte, zu denen er lieber keinen Kontakt gehabt hätte. Das Bild fiel nämlich einem Polizisten der Lüdenscheider Wache auf. Ihm war der schadenfrohe Lüdenscheider kein Unbekannter.

Pech für den 25-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt noch gut lachen hatte: Der Polizeibeamte wusste, dass er noch einen Haftbefehl offen hatte. Kurzerhand versorgte der Polizist seine Kollegen am Einsatzort mit dem Hinweis auf den Mann und seinen Haftbefehl.

Foto verrät Aufenthaltsort

Den Polizisten gelang es - dank des Facebook-Fotos - den ungefähren Aufenthaltsort des Gesuchten ausfindig zu machen. Freunde des Mannes öffneten die Tür der entsprechenden Wohnung und versuchten noch, die Beamten abzuwimmeln. Erfolglos.

Eine kurze Wohnungsdurchsuchung beendete das Versteckspiel. Um den Beamten erneut einen Streich zu spielen, hätte sich der Lüdenscheider wohl ein besseres Versteck aussuchen müssen. Ein Blick der Beamten hinter den Duschvorhang ließen seine Schadensfreude endgültig verschwinden.

Haftbefehl vollstreckt

Doch damit nicht genug: Den zur Ablösung des Haftbefehls fälligen Geldbetrag konnte er nicht zahlen. Während seines viermonatigen Aufenthaltes in der Justizvollzugsanstalt wird er - wenn überhaupt - wohl nur noch Fotos von Gitterstäben bei Facebook einstellen können.

Die Polizei kommentiert den Vorfall - wohl auch mit ein wenig Schadenfreude - mit den Worten: "Soviel Pech kann man(n) doch nicht haben..."