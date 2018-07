Zwei Sparbücher wandern ins Virtuelle Museum

Lüdenscheid - Heute sind sie vielleicht etwas aus der Mode gekommen, nicht zuletzt wegen der niedrigen Zinsen – aber dennoch sind Sparbücher die klassische Form des Sparens für „die kleinen Leute“. Schon seit vielen Jahrzehnten dienen sie dazu, sich mit den mühsam erworbenen Pfennigen einmal etwas leisten zu können. Zwei solche Sparbücher finden den Eingang ins Virtuelle Museum.

Genutzt wurden sie seit der Weimarer Zeit mindestens bis Ende der 1940er Jahre. Die Sparer, Adolf und Luise Othlinghaus aus Schalksmühle, waren Kunden der damaligen Städtischen Sparkasse. Die ersten Sparkassen entstanden bereits im 18. Jahrhundert, um den ärmeren Bevölkerungsschichten eine sichere Möglichkeit zu eröffnen, kleinste Kapitaleinlagen zur Risikovorsorge im Alter oder bei Krankheit verzinslich zurückzulegen. In der Zeit zwischen 1840 und 1860 gab es die intensivste Gründungsphase für Sparkassen, in die auch die Gründung der Städtischen Sparkasse Lüdenscheid 1845 fiel.

Die Amtssparkasse für das Amt Lüdenscheid folgte erst 1879. Bis zur Kommunalreform 1969 existierten beide Sparkassen für die Bürger der Stadt und des Amtes Lüdenscheid nebeneinander. Mit Beginn des Jahres 1970 wurden sie zusammengeführt zur Sparkasse Lüdenscheid. Eine Zusammenfassung der Geschichte der beiden Geldinstitute kann man in dem Buch „Unterwegs in Lüdenscheid“ von Gerhard Geisel und Dietrich Leutloff nachlesen.

Sparkassen für Stadt und Amt Lüdenscheid

Zweck der Sparkasse war vor allem die Vermögensbildung der unteren Schichten, aber bis sich die Idee durchsetzte, sollte es etwas dauern. Erst im Jahr 1888 wurde es nötig, einen hauptamtlichen Leiter der Städtischen Sparkasse zu ernennen, weil die Geschäfte zu umfangreich für eine ehrenamtliche Tätigkeit geworden waren. Die Einlagen überstiegen erstmals die Grenze von vier Millionen Mark.

1895 bezog die Sparkasse ein Domizil an der Sauerfelder Straße 3. 1926 wurden die Geschäftsräume in das ehemalige Bankgebäude C. Basse an der gleichen Straße verlegt – dort ist auch heute noch der Standort der Sparkasse Lüdenscheid, wenn auch mehrfach erweitert und baulich komplett verändert. Die Amtssparkasse hatte ihren Sitz gleichfalls an der Sauerfelder Straße – und zwar seit 1891 im Haus Nummer 14. Dieses Gebäude musste später dem Neubau des Amtshauses, das 1910 eingeweiht wurde, weichen.

Guthaben in Reichsmark und D-Mark

Die Amtssparkasse hatte dann bis 1968 ihren Sitz in dem neuen Gebäude, das heute Teil der Museen der Stadt Lüdenscheid ist. Durch die 3. Reichsnotverordnung vom 6. Oktober 1931 erhielten die Sparkassen ihre Selbstständigkeit als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Haftung der Stadt blieb aber erhalten. Aus etwa jener Zeit stammen die beiden vorliegenden Sparbücher, die sorgfältig in stabilen Papphüllen aufbewahrt wurden.

Beide Bücher sind zur Entwertung gelocht und listen fein säuberlich Einzahlungen und Auszahlungen auf – und zwar bereits gedruckt, durch die nebenstehende Unterschrift bestätigt. So sehen klassische Sparbücher auch heute noch aus. Das Besondere der beiden vorliegenden Bücher ist, dass sie unter anderem die Währungsreform 1948 dokumentieren. Beide enthalten Stempel, in denen handschriftlich ergänzt ein Guthaben in Reichsmark und der entsprechende Gegenwert in D-Mark notiert sind.